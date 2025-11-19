'Samo pri papežu se niso pritožili', Tebas s puščico proti Realu

Bitka med La Ligo in madridskim Realom se nadaljuje. Beli balet je na svojem Bernabeuu nedavno gostil tekmo severnoameriške nogometne lige NFL. Madridčani so ta dan opisali kot velik korak v pravo smer za španski šport. Predsednik španske La Lige Javier Tebas pa se s tem ni strinjal in je kraljevi klub označil za dvoličnega.

Javier Tebas in Florentino Perez že nekaj časa bijeta besedno bitko. Puščice med obema taboroma letijo skoraj tedensko. Madridski klub je nazadnje javno kritiziral odločitev La Lige, da se decembrska tekma med Barcelono in Villarrealom odigra v ZDA, natančneje v Miamiju. Pod vprašaj so postavili integriteto in regularnost lige, saj bi njihovi največji rivali tako sicer težko tekmovanje na Ceramici zamenjali za tekmo na nevtralnem igrišču, kjer bi zagotovo imeli močno prevlado na tribunah.

Vodstvo lige je moralo, zaradi močnega pritiska s strani nogometne javnosti, srečanje v Miamiju sicer odpovedati, a ideja o igranju tekem španskega prvenstva čez lužo, še ni padla v vodo in se bo v prihodnosti zagotovo spet pojavila. Tudi zaradi tega se je odnos med ligo in kraljevim klubom še dodatno zaostril. "Danes je španski nogomet zapravil priložnost, da napreduje, poveča svojo globalno relevantnost in okrepi možnosti za uspeh v prihodnosti," je ob tem izjavil Tebas.

Prejšnjo nedeljo je Real na svojem stadionu gostil tekmo lige NFL med Miami Dolphins in Washington Commanders. Srečanje ameriškega nogometa si je ogledalo več kot 80.000 navijačev. Po poročanjih naj bi šlo v namen prilagoditve Bernabeua za ta dogodek več kot dva milijona evrov. Predsednik španskega prvenstva je bil na svojih družbenih omrežjih izredno kritičen. "Ves teden poslušamo o 'zgodovinskem' dnevu za španski šport. Najbolj zanimivo je, da so gostili ekipo NFL, kateri pripada stadion, ki je življenjsko ogrožal integriteto naše lige," je izpostavil dvoličnost kraljevega kluba.

