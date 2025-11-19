'Samo pri papežu se niso pritožili', Tebas s puščico proti Realu

Javier Tebas in Florentino Perez že nekaj časa bijeta besedno bitko. Puščice med obema taboroma letijo skoraj tedensko. Madridski klub je nazadnje javno kritiziral odločitev La Lige, da se decembrska tekma med Barcelono in Villarrealom odigra v ZDA, natančneje v Miamiju. Pod vprašaj so postavili integriteto in regularnost lige, saj bi njihovi največji rivali tako sicer težko tekmovanje na Ceramici zamenjali za tekmo na nevtralnem igrišču, kjer bi zagotovo imeli močno prevlado na tribunah.
Vodstvo lige je moralo, zaradi močnega pritiska s strani nogometne javnosti, srečanje v Miamiju sicer odpovedati, a ideja o igranju tekem španskega prvenstva čez lužo, še ni padla v vodo in se bo v prihodnosti zagotovo spet pojavila. Tudi zaradi tega se je odnos med ligo in kraljevim klubom še dodatno zaostril. "Danes je španski nogomet zapravil priložnost, da napreduje, poveča svojo globalno relevantnost in okrepi možnosti za uspeh v prihodnosti," je ob tem izjavil Tebas.
Prejšnjo nedeljo je Real na svojem stadionu gostil tekmo lige NFL med Miami Dolphins in Washington Commanders. Srečanje ameriškega nogometa si je ogledalo več kot 80.000 navijačev. Po poročanjih naj bi šlo v namen prilagoditve Bernabeua za ta dogodek več kot dva milijona evrov.
Predsednik španskega prvenstva je bil na svojih družbenih omrežjih izredno kritičen. "Ves teden poslušamo o 'zgodovinskem' dnevu za španski šport. Najbolj zanimivo je, da so gostili ekipo NFL, kateri pripada stadion, ki je življenjsko ogrožal integriteto naše lige," je izpostavil dvoličnost kraljevega kluba.
Tebas je spomnil tudi na proteste Madridčanov, ki so po njegovih besedah uporabili vse možne prijeme, da se tekma v Miamiju ne bi odigrala. "Pisma so pošiljali na vse možne naslove. Samo papežu niso napisali pritožbe. Večina institucij jim je ugodila v znak 'tradicije' in pomanjkanja informacij, čeprav so bili seznanjeni s potekom srečanja. Vedeli so, da bo tekma potekala v skladu z vso regulacijo in bo izpeljana korektno," je pritoževanje Reala opisal 63-letni Španec.
