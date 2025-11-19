Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

'Samo pri papežu se niso pritožili', Tebas s puščico proti Realu

Madrid, 19. 11. 2025 17.53 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
L.M.
Komentarji
0

Bitka med La Ligo in madridskim Realom se nadaljuje. Beli balet je na svojem Bernabeuu nedavno gostil tekmo severnoameriške nogometne lige NFL. Madridčani so ta dan opisali kot velik korak v pravo smer za španski šport. Predsednik španske La Lige Javier Tebas pa se s tem ni strinjal in je kraljevi klub označil za dvoličnega.

Predsednik Real Madrida Florentino Perez
Predsednik Real Madrida Florentino Perez FOTO: AP

Javier Tebas in Florentino Perez že nekaj časa bijeta besedno bitko. Puščice med obema taboroma letijo skoraj tedensko. Madridski klub je nazadnje javno kritiziral odločitev La Lige, da se decembrska tekma med Barcelono in Villarrealom odigra v ZDA, natančneje v Miamiju. Pod vprašaj so postavili integriteto in regularnost lige, saj bi njihovi največji rivali tako sicer težko tekmovanje na Ceramici zamenjali za tekmo na nevtralnem igrišču, kjer bi zagotovo imeli močno prevlado na tribunah.

Barcelona - Villarreal
Barcelona - Villarreal FOTO: AP

Vodstvo lige je moralo, zaradi močnega pritiska s strani nogometne javnosti, srečanje v Miamiju sicer odpovedati, a ideja o igranju tekem španskega prvenstva čez lužo, še ni padla v vodo in se bo v prihodnosti zagotovo spet pojavila. Tudi zaradi tega se je odnos med ligo in kraljevim klubom še dodatno zaostril. "Danes je španski nogomet zapravil priložnost, da napreduje, poveča svojo globalno relevantnost in okrepi možnosti za uspeh v prihodnosti," je ob tem izjavil Tebas.

Tekma lige NFL na Bernabeuu
Tekma lige NFL na Bernabeuu FOTO: AP

Prejšnjo nedeljo je Real na svojem stadionu gostil tekmo lige NFL med Miami Dolphins in Washington Commanders. Srečanje ameriškega nogometa si je ogledalo več kot 80.000 navijačev. Po poročanjih naj bi šlo v namen prilagoditve Bernabeua za ta dogodek več kot dva milijona evrov.

Predsednik španskega prvenstva je bil na svojih družbenih omrežjih izredno kritičen. "Ves teden poslušamo o 'zgodovinskem' dnevu za španski šport. Najbolj zanimivo je, da so gostili ekipo NFL, kateri pripada stadion, ki je življenjsko ogrožal integriteto naše lige," je izpostavil dvoličnost kraljevega kluba.

Javier Tebas
Javier Tebas FOTO: AP

Tebas je spomnil tudi na proteste Madridčanov, ki so po njegovih besedah uporabili vse možne prijeme, da se tekma v Miamiju ne bi odigrala. "Pisma so pošiljali na vse možne naslove. Samo papežu niso napisali pritožbe. Večina institucij jim je ugodila v znak 'tradicije' in pomanjkanja informacij, čeprav so bili seznanjeni s potekom srečanja. Vedeli so, da bo tekma potekala v skladu z vso regulacijo in bo izpeljana korektno," je pritoževanje Reala opisal 63-letni Španec.

javier tebas laliga real madrid florentino perez
Naslednji članek

Xhaka izžvižgan na Kosovu: Boli, tega tukaj doma nisem pričakoval

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363