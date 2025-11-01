Samo v Romuniji: 61-letni predsednik kluba zaigral v pokalu

Že v preteklosti je romunski nogomet postregel z zgodbami, ki so bile na meji verjetnega. K tem lahko odslej dodamo še eno. Dvoboj romunskega pokala med tretjeligašem Sanatatea Cluj in trenutno tretjo ekipo v romunski prvi ligi Universitatea Craiova je zaznamoval sila nenavaden rekord. Aurelian Ghisa je namreč postal najstarejši igralec, ki je kadarkoli stekel na zelenico pod okriljem tekmovanj romunske nogometne zveze. Napadalec s številko 55 šteje 61 let, vse skupaj pa morda ne bi bilo niti tako zelo čudno, če Ghisa ne bi bil predsednik kluba iz Transilvanije in svojega nastopa ne bi napovedal že pred samo tekmo.

Če vemo, da neuničljivi Japonec Kazujoši Miura pri svojih 58 letih še naprej igra za tamkajšnjega četrtoligaša Atletico Suzuka, dosežek Ghise niti ni tako pretresljiv. A predsednik Sanatatee, kot kaže, zase meni, da je igralec za velike tekme. Nazadnje je namreč nastopil pred 14 leti. Prav tako v pokalnem tekmovanju, proti padlemu velikanu Steaui iz Bukarešte. Takrat je odigral devet minut, kljub temu, da je doslej vpisal zgolj dva nastopa in skupaj na igrišču prebil nekaj več kot deset minut, pa doktor veterine o svojih igralskih sposobnostih govori z izbranimi besedami.

"Zmeraj sem pripravljen za tekmo. Če me ekipa potrebuje in se odločijo, da jim lahko pomagam, sem seveda pripravljen priskočiti. Pred vsako sezono skupaj z ekipo opravim zdravniški pregled. Nisem igral veliko, a sem bil nekaj tekem na klopi, ko je ekipa potrebovala igralce. Lahko naredimo taktično menjavo, poskušamo zavlačevati. Nisem še zgrešil enajstmetrovke na uradnih tekmah," je pred tekmo povedal Ghisa, čigar igralski dosežki, preden je postal predsednik kluba iz Cluja in se dvakrat praktično sam poslal v igro, sicer niso javno dostopni.