Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

Samo v Romuniji: 61-letni predsednik kluba zaigral v pokalu

Cluj, 01. 11. 2025 11.58 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
T.V.
Komentarji
3

V romunskem nogometnem pokalu je tretjeligaš Sanatatea Cluj proti ekipi Universitatea Craiova po polčasu senzacionalno vodil, a na koncu vseeno izgubil z 1:4. Vendar to ni osrednja novica z omenjene tekme. V 89. minuti je namreč za ekipo iz Cluja v igro vstopil predsednik kluba Aurelian Ghisa, ki šteje spoštljivih 61 let.

61-letni Aurelian Gisha je drugič zaigal v romunskem pokalu.
61-letni Aurelian Gisha je drugič zaigal v romunskem pokalu. FOTO: Posnetek zaslona - YouTube

Že v preteklosti je romunski nogomet postregel z zgodbami, ki so bile na meji verjetnega. K tem lahko odslej dodamo še eno. Dvoboj romunskega pokala med tretjeligašem Sanatatea Cluj in trenutno tretjo ekipo v romunski prvi ligi Universitatea Craiova je zaznamoval sila nenavaden rekord. Aurelian Ghisa je namreč postal najstarejši igralec, ki je kadarkoli stekel na zelenico pod okriljem tekmovanj romunske nogometne zveze. Napadalec s številko 55 šteje 61 let, vse skupaj pa morda ne bi bilo niti tako zelo čudno, če Ghisa ne bi bil predsednik kluba iz Transilvanije in svojega nastopa ne bi napovedal že pred samo tekmo.

Če vemo, da neuničljivi Japonec Kazujoši Miura pri svojih 58 letih še naprej igra za tamkajšnjega četrtoligaša Atletico Suzuka, dosežek Ghise niti ni tako pretresljiv. A predsednik Sanatatee, kot kaže, zase meni, da je igralec za velike tekme. Nazadnje je namreč nastopil pred 14 leti. Prav tako v pokalnem tekmovanju, proti padlemu velikanu Steaui iz Bukarešte. Takrat je odigral devet minut, kljub temu, da je doslej vpisal zgolj dva nastopa in skupaj na igrišču prebil nekaj več kot deset minut, pa doktor veterine o svojih igralskih sposobnostih govori z izbranimi besedami.

"Zmeraj sem pripravljen za tekmo. Če me ekipa potrebuje in se odločijo, da jim lahko pomagam, sem seveda pripravljen priskočiti. Pred vsako sezono skupaj z ekipo opravim zdravniški pregled. Nisem igral veliko, a sem bil nekaj tekem na klopi, ko je ekipa potrebovala igralce. Lahko naredimo taktično menjavo, poskušamo zavlačevati. Nisem še zgrešil enajstmetrovke na uradnih tekmah," je pred tekmo povedal Ghisa, čigar igralski dosežki, preden je postal predsednik kluba iz Cluja in se dvakrat praktično sam poslal v igro, sicer niso javno dostopni.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Igralcem obljubil bonus

Ghisa pred tekmo ni napovedal le svojega vstopa v igro (tega lahko vidite na priloženem videoposnetku na sedmi minuti in devetih sekundah), ampak tudi, da bodo vsi igralci prejeli bonus. "Res je, obljubil sem jim bonus. Povedal sem jim, da naj uživajo v igri, v trenutku in naj si denar shranijo. To bo nedvomno lepa denarna nagrada, razmišljal sem o 500 evrih. To je nekaj, kar se pri nas še ni zgodilo. Vesel sem, da sem tukaj. Igral sem proti Steaui leta 2011. Nisem imel veliko časa, da se pripravim, saj smo imeli tekmo v prvenstvu in smo imeli samo tri dni časa," je še dejal prvi mož kluba Sanatatea Cluj, ki trenutno v osmi skupini tretje romunske lige zaseda četrto mesto.

Ghisa pa ni edini veteran na seznamu igralcev svojega moštva. Ob podrobnem pregledu namreč tam najdemo tudi Cosmina Tilinco. Gre za 46-letnega napadalca, ki se je sicer uradno upokojil pred petimi leti, trenutno pa naj bi opravljal tudi vlogo pomočnika trenerja. Tilinca je sicer imel lepo nogometno kariero, saj je v prvi romunski ligi na 135 tekmah dosegel 23 golov. Morda pa si tudi on še nadene nogometne čevlje in bosta skupaj s predsednikom kluba na kateri izmed tekem tvorila napadalni dvojec ekipe Sanatatea Cluj.

nogomet Sanatatea Cluj aurelian gisha predsednik romunija
Naslednji članek

Arteta o prehrani na dan tekme in vraževerju

Naslednji članek

ChatGPT pomagal nogometni trenerki do taktičnega preboja

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Janez23
01. 11. 2025 13.31
Če bi v Grosuplju za Maribor zaigral Matjaž Kek, bi Štajerci zagotovo zmagali. Kak že pravjo, brez starca, ni udarca.
ODGOVORI
0 0
modelx
01. 11. 2025 13.07
smo v kapitalizmu, ali nismo? kdor da denar, tudi odloča.
ODGOVORI
0 0
but_the_ppl_are_retarded
01. 11. 2025 12.44
Zakaj ne moremo komentirati sidniz weeni?
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330