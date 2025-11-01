Samo v Romuniji: 61-letni predsednik kluba zaigral v pokalu

Že v preteklosti je romunski nogomet postregel z zgodbami, ki so bile na meji verjetnega. K tem lahko odslej dodamo še eno. Dvoboj romunskega pokala med tretjeligašem Sanatatea Cluj in trenutno tretjo ekipo v romunski prvi ligi Universitatea Craiova je zaznamoval sila nenavaden rekord. Aurelian Ghisa je namreč postal najstarejši igralec, ki je kadarkoli stekel na zelenico pod okriljem tekmovanj romunske nogometne zveze. Napadalec s številko 55 šteje 61 let, vse skupaj pa morda ne bi bilo niti tako zelo čudno, če Ghisa ne bi bil predsednik kluba iz Transilvanije in svojega nastopa ne bi napovedal že pred samo tekmo.
Če vemo, da neuničljivi Japonec Kazujoši Miura pri svojih 58 letih še naprej igra za tamkajšnjega četrtoligaša Atletico Suzuka, dosežek Ghise niti ni tako pretresljiv. A predsednik Sanatatee, kot kaže, zase meni, da je igralec za velike tekme. Nazadnje je namreč nastopil pred 14 leti. Prav tako v pokalnem tekmovanju, proti padlemu velikanu Steaui iz Bukarešte. Takrat je odigral devet minut, kljub temu, da je doslej vpisal zgolj dva nastopa in skupaj na igrišču prebil nekaj več kot deset minut, pa doktor veterine o svojih igralskih sposobnostih govori z izbranimi besedami.
"Zmeraj sem pripravljen za tekmo. Če me ekipa potrebuje in se odločijo, da jim lahko pomagam, sem seveda pripravljen priskočiti. Pred vsako sezono skupaj z ekipo opravim zdravniški pregled. Nisem igral veliko, a sem bil nekaj tekem na klopi, ko je ekipa potrebovala igralce. Lahko naredimo taktično menjavo, poskušamo zavlačevati. Nisem še zgrešil enajstmetrovke na uradnih tekmah," je pred tekmo povedal Ghisa, čigar igralski dosežki, preden je postal predsednik kluba iz Cluja in se dvakrat praktično sam poslal v igro, sicer niso javno dostopni.
Igralcem obljubil bonus
Ghisa pred tekmo ni napovedal le svojega vstopa v igro (tega lahko vidite na priloženem videoposnetku na sedmi minuti in devetih sekundah), ampak tudi, da bodo vsi igralci prejeli bonus. "Res je, obljubil sem jim bonus. Povedal sem jim, da naj uživajo v igri, v trenutku in naj si denar shranijo. To bo nedvomno lepa denarna nagrada, razmišljal sem o 500 evrih. To je nekaj, kar se pri nas še ni zgodilo. Vesel sem, da sem tukaj. Igral sem proti Steaui leta 2011. Nisem imel veliko časa, da se pripravim, saj smo imeli tekmo v prvenstvu in smo imeli samo tri dni časa," je še dejal prvi mož kluba Sanatatea Cluj, ki trenutno v osmi skupini tretje romunske lige zaseda četrto mesto.
Ghisa pa ni edini veteran na seznamu igralcev svojega moštva. Ob podrobnem pregledu namreč tam najdemo tudi Cosmina Tilinco. Gre za 46-letnega napadalca, ki se je sicer uradno upokojil pred petimi leti, trenutno pa naj bi opravljal tudi vlogo pomočnika trenerja. Tilinca je sicer imel lepo nogometno kariero, saj je v prvi romunski ligi na 135 tekmah dosegel 23 golov. Morda pa si tudi on še nadene nogometne čevlje in bosta skupaj s predsednikom kluba na kateri izmed tekem tvorila napadalni dvojec ekipe Sanatatea Cluj.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.