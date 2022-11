Samo v Turčiji: navijač s kotno zastavico pretepel vratarja

Derbiji v turškem nogometu so zmeraj peklenski. Ne glede na to, za kateri rang tekmovanja gre. Še sploh vroče je, ko gre za mestni derbi. Nič drugače ni bilo na izmirskem obračuni med moštvoma Goztepe in Altay. Izgredi na tribunah so se začeli po dobrih 20 minutah igre, potem ko so domači navijači začeli gostujoče obmetavati s pirotehničnimi sredstvi. Ob tem so bili poškodovani trije navijači, vključno z dvema otrokoma. Eden izmed navijačev je bil huje poškodovan, zaradi česar je tudi na igrišče pripeljalo reševalno vozilo.