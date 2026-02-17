Naslovnica
Nogomet

Samo v Turčiji: Sodnik v glavo dobil skiro in padel v nezavest

Malatya, 17. 02. 2026 16.15 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
Lu.M
Škandal v turški peti ligi

Turška nogometna piramida vsakič znova poskrbi za dogajanje, ki ga na travnati zelenici nismo vajeni. Tokrat so se navijači petoligaša javnosti predstavili z bizarno nešportno potezo, stranskemu sodniku so v glavo namreč zalučali skiro. Dogodek še zdaleč ni bil nedolžen, pomočnik delilca pravice je po udarcu ostal brez zavesti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na tekmi regionalne lige province Malatye, ki v turški nogometni piramidi spada v peti rang, so navijači znova dokazali, da je nogomet nevaren šport za vse vpletene. Udarila sta se domači Darendespor in Girmanaspor. Gostujoči trenutno zasedajo prvo mesto in so v najboljšem položaju, da se uvrstijo v playoff za napredovanje v četrto ligo.

V lokalnem derbiju je Darendespor vodilni ekipi delal veliko preglavic. Po dolgi izenačeni tekmi so gostitelji na veselje domačih tribun v 87. minuti zabili gol za vodstvo. Slavje je kmalu prekinil stranski sodnik Hakan Baskurt, ki je zadetek razveljavil zaradi domnevnega prepovedanega položaja in povzročil erupcijo besa med pristaši Darendesporja. Na teren so začeli deževati raznorazni predmeti, kar seveda na nogometnih tekmah ni nekaj novega.

Nepredstavljivo vsem pa je bilo to, kar se je zgodilo nekaj minut po sporni odločitvi. Na zelenico je namreč priletel skiro, ki je točno v glavo zadel pomočnika sodnika. Baskurt je utrpel hudo ureznino nad obrvjo, za nekaj trenutkov je ostal tudi brez zavesti. Z neumnim dejanjem so domači navijači veliko škodo povzročili svoji ekipi, močno pa pomagali gostom. Vodilni možje tekmovanja so v luči incidenta tekmo registrirali z izidom 0:3 v prid Girmanasporja. Še en šokanten dogodek, s katerim se je Turčija neslavno vpisala v nogometno zgodovino.

turčija peta liga sodnik škandal poškodba skiro

Remi ali minimalen poraz ne pride v poštev

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ata_jez
17. 02. 2026 16.30
Baklje so za mehkužce! 🤣
Odgovori
+1
1 0
