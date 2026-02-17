Samo v Turčiji: Sodnik v glavo dobil skiro in padel v nezavest

Na tekmi regionalne lige province Malatye, ki v turški nogometni piramidi spada v peti rang, so navijači znova dokazali, da je nogomet nevaren šport za vse vpletene. Udarila sta se domači Darendespor in Girmanaspor. Gostujoči trenutno zasedajo prvo mesto in so v najboljšem položaju, da se uvrstijo v playoff za napredovanje v četrto ligo.

V lokalnem derbiju je Darendespor vodilni ekipi delal veliko preglavic. Po dolgi izenačeni tekmi so gostitelji na veselje domačih tribun v 87. minuti zabili gol za vodstvo. Slavje je kmalu prekinil stranski sodnik Hakan Baskurt, ki je zadetek razveljavil zaradi domnevnega prepovedanega položaja in povzročil erupcijo besa med pristaši Darendesporja. Na teren so začeli deževati raznorazni predmeti, kar seveda na nogometnih tekmah ni nekaj novega.

Nepredstavljivo vsem pa je bilo to, kar se je zgodilo nekaj minut po sporni odločitvi. Na zelenico je namreč priletel skiro, ki je točno v glavo zadel pomočnika sodnika. Baskurt je utrpel hudo ureznino nad obrvjo, za nekaj trenutkov je ostal tudi brez zavesti. Z neumnim dejanjem so domači navijači veliko škodo povzročili svoji ekipi, močno pa pomagali gostom. Vodilni možje tekmovanja so v luči incidenta tekmo registrirali z izidom 0:3 v prid Girmanasporja. Še en šokanten dogodek, s katerim se je Turčija neslavno vpisala v nogometno zgodovino.