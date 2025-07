Samovšečni in arogantni Trump ukradel šov Chelseajevim nogometašem

Parižani so bili tokrat brez moči proti izjemno motiviranim Londončanom, ki so z zadetki izvrstnega Cola Palmerja in Joaa Pedra na triumfalen način zaključili sezono.

Proti vsem pričakovanjem so na hrbet položili favoriziranega tekmeca, ki je na neverjetno suveren način dober mesec dni prej pokoril nogometno Evropo. Palmer je vnovič potrdil, za kako kakovostnega nogometaša gre, in namesto da bi prisotni navijači, ki so si v živo ogledali finalni obračun, slavili svoje junake v temno modrih dresih, so morali med podelitveno ceremonijo prenašati nov, samovšečni "nastop" ameriškega predsednika Donalda Trumpa.