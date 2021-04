Samozavestni Vlahović: Morda se sliši predrzno, toda lahko dosežem Haalandovo raven

"Opazujem Haalanda. Poskušam razumeti njegovo zaključevanje akcij in to, kako se giblje. Nato se osredotočam na moje dobre in šibke točke. Mogoče se sliši predrzno, toda z zavzetostjo lahko pridem tudi na njegovo raven," besede 21-letnega napadalca Fiorentine prenaša italijanski časnikLa Repubblica. Vlahović je sicer le nekaj mesecev starejši od Haalanda (oba sta rojena leta 2000). Slednji ima za seboj izvrstno sezono, še posebej učinkovit pa je v Ligi prvakov, kjer je z desetimi goli tudi na vrhu lestvice najboljših strelcev.

Vlahović se s takšno statistiko še ne more pohvaliti, toda 15 golov na 29 tekmah Serie A je zagotovo nekaj, kar je 21-letnemu nogometašu odlična odskočna deska. Morebiti tudi za prestop v kakšen bolj zveneč klub. "Čutim odgovornost. Ko zabiješ dva gola pri mojih letih, si nogometaš 'prve kategorije', toda če potem na dveh tekmah ne daš gola, te hitro označijo za neuspeh. Vem, kako to gre, sem osredotočen in z nogami trdno na tleh. Ne vem, do kam bom posegel. Toda ne želim ničesar obžalovati," je še dodal srbski reprezentant.