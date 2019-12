Sampaoli odstopil, čeprav je presegel pričakovanja

Devetinpetdesetletni argentinski strokovnjak je imel s klubom pogodbo do konca leta 2020, a se je po poročanju brazilskih medijev s klubom predčasno razšel zaradi slabih odnosov s predsednikom kluba in pomanjkanjem denarja za okrepitve moštva. "Ko je trener podal odstopno izjavo, smo primer napotili na kadrovski in pravni oddelek kluba,"je klub zapisal v izjavi za javnost.

Ekipa je z napadalnim slogom igre zasedla drugo mesto, čeprav je imela veliko manjši proračun kot nekatera druga moštva. Pred njimi je s 16 točkami prednosti končal le Flamengo, ki je letos osvojil tudi pokal libertadores, južnoameriško različico evropske lige prvakov.