Sampaoli pri Flamengu že po nekaj mesecih dobil nogo

"Vodstvo kluba se zahvaljuje strokovnjaku in mu želi veliko sreče v nadaljevanju kariere," so še zapisali pri Flamengu, kjer naj bi kot zamenjavo zanj po poročanju domačih medijev izbrali 62-letnega Titeja, nekdanjega brazilskega selektorja. Flamengo je eden najbolj priljubljenih klubov v Braziliji. Nazadnje pa je ekipa že v osmini finala izpadla iz južnoameriškega klubskega prvenstva copa libertadores, konec tedna je izgubila tudi proti Sao Paulu v brazilskem pokalu. Ta čas je Flamengo šele na sedmem mestu domačega prvenstva. Sampaoli je na klop Flamenga sedel aprila. Triinšestdesetletnik naj bi sicer prvake pokala libertadores treniral do 31. decembra 2024, a so ti predčasno končali sodelovanje.