Sampdoria izkoristila klavzulo in pripeljala slovenskega reprezentanta

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Italijanski drugoligaš je potrdil, da je izkoristil možnost odkupa slovenskega nogometaša od Parme. Tjaš Begić, ki je letos debitiral v članski izbrani vrsti Slovenije, je s klubom iz Genove podpisal pogodbo do 30. junija 2030. Jesper Fredberg, ki Sampdorii opravlja naloge izvršnega direktorja za nogomet.

"Z velikim veseljem naznanjamo podpis pogodbe z Begićem. V zadnjih šestih mesecih je pokazal veliko osebnost in predanost. Prepričani smo, da se bo odlično prilagodil našemu slogu igre, njegove sposobnosti v igri ena na ena pa bodo pomembno prispevale k uspešnosti ekipe. Veselimo se spremljanja njegovega razvoja v prihodnjih letih," je dejal za uradno spletno stran kluba dejal.

Tjaš Begić ( FOTO: Profimedia