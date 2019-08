Samuel Eto'o hvali Katar: Prvenstvo bo najboljše doslej

‘Podobnosti z Rusijo je precej’ "Ko je Rusija dobila organizacijo prvenstva, je bilo kritikov precej. Slišati je bilo moč očitke, da to ni varna država in da njena infrastruktura ne ustreza standardom FIFE. Na koncu je bilo po mojem mnenju prvenstvo organizirano sijajno. Bilo je eno najboljših, če ne najboljše v zgodovini. Ne vidim razloga, zakaj ne bi to uspelo tudi Katarju," je vzporednice z minulim prvenstvom povlekel legendarni Kamerunec.

‘Tehnologija je na povsem novem nivoju’

Najboljši strelec v zgodovini svoje reprezentance od leta 2018 brani barve Qatar Sports Cluba, ki domuje v glavnem mestu Dohi. Kot sam pravi, ga je v zadnjem letu in pol najbolj navdušila tamkajšnja tehnologija: "Odkar nastopam na stadionih širom države lahko povem le, da so na povsem drugačnem nivoju kot v Evropi. Vsi so zares sijajni. Zagotovim lahko, da bodo navijači v njih uživali, saj tehnološko in vizualno v svetu nimajo konkurence."

Poleg Eto’oja vlogo ambasadorja SP-ja v Katarju opravljata tudi nekdanji vezist Barcelone Xavi in nekdanji brazilski reprezentant Cafu. Od osmih prizorišč, ki naj bi gostila prvenstvo, je trenutno dokončno zgrajeno samo eno. Kar šest jih je še v gradnji, gradnja stadiona Ras Abu Aboud pa se še ni niti začela.