San Siro vendarle ne bo gostil finala Lige prvakov 2027

Izvršni odbor Uefe se je sestal v Pragi na Češkem in sprejel vrsto odločitev. Med drugim so se odločili, da Milano ne bo gostil finala Lige prvakov leta 2027, Kišinjev v Moldaviji so imenovali za gostitelja evropskega prvenstva v futsalu do 19 let, določili so solidarnostno razdelitev za nesodelujoče klube v evropskih tekmovanjih in sprejeli strategijo za ženski nogomet.