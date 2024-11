Sanchez bo proti Larneju lahko računal tudi na Blanca

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Victor Sanchez je moral že po 25 minutah tekme v Fazaneriji proti Muri, ki so jo na koncu nogometaši Olimpije po golu Marka Bresta dobili z 1:0, poseči po prvi menjavi, saj je Alex Blanco dobil hud udarec po gležnju, zamenjal ga je Charles Thalisson. Kazalo je na hujšo poškodbo španskega napadalca, toda zadnje preiskave so pokazale, da z gležnjem ni hujšega in se je že vrnil na trening zmajev.