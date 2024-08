Sanchez: Gostovanja so vedno zahtevnejša, a verjamemo v ponoven uspeh

Spomnimo, Ljubljančani so prvo tekmo minuli četrtek v Stožicah gladko dobili s 3:0, a kot opozarja glavni trener Olimpije Victor Sanchez so evropska gostovanja, ne glede na rezultat prve tekme, vselej zahtevnejša.

"Ko ne zadeneš, je nemogoče zmagati. Sicer sem zadovoljen z igro fantov. Prišli smo po zmago in dobro oddelali prvi polčas. Pred nasprotnikovim golom bi morali biti bolj agresivni, o tem smo se pogovarjali tudi ob polčasu v garderobi. Tudi v drugem delu smo prevladovali na zelenici in si ustvarjali priložnosti, a žal nismo zadeli. Smo pa ponovno ohranili lastno mrežo nedotaknjeno. Na igrišču sem videl ekipo, ki je igrala in se borila. Po drugi strani pa je težko igrati proti nasprotniku, ki čaka, kaj se bo zgodilo, in izgublja čas. A nič zato, vemo, da moramo včasih odigrati tudi takšno tekmo. Ob polčasu smo naredili nekaj sprememb. V načrtu je bilo, da igralni čas malce porazdelimo, saj je v takšni vročini zelo težko igrati. Jorge Silva si je tudi nekoliko poškodoval prstanec na roki in že med odmorom odšel v bolnišnico na slikanje. Gre za zlom, a to ga pred prihajajočimi izzivi ne bo ustavilo," optimistično razmišlja Sanchez.

"Hitro se bomo morali regenerirati in razmišljati o četrtkovem obračunu z Moldavci. Na prvi tekmi smo bili zelo dobri, sedaj pa želimo to ponoviti. Gostovanja so vselej zahtevnejša, a verjamemo v ponoven uspeh," še dodaja dobro razpoloženi Victor Sanchez.