Sanchez in Rojo stavila veliko vsoto za odstavitev Mourinha

Tako navajajo britanski tabloidi in tudi nekateri drugi, veliko bolj ugledni časniki, kot sta The Independent in The Telegraph, ki torej namigujejo na to, da naj bi bila za Portugalčevo odstavitev 'kriva' četverica vidnih članov Manchester Uniteda, ki so pri izvršnemu direktorju Edu Woodwardu lobirali za (nujno) spremembo na trenerski klopi.



Ni skrivnost, da je bil največji zagovornik sprememb v slačilnici francoski zvezdnikPaul Pogba, ob njem pa naj bi Alexis Sanchez in Marcos Rojo celo stavila približno 22.000 evrov za odstavitev Joseja Mourinha, ime četrtega pa mediji ne razkrivajo. Omenjeni so Woodwardu jasno dali vedeti, da v kolikor ne bi prišlo do spremembe, so pripravljeni nemudoma prekiniti veljavno pogodbo in se že v prihajajočem zimskem prestopnem roku napotiti drugam.