Nogomet

Sanchez zanikal namigovanja: Nihče iz Slovenije me ni kontaktiral

Reka, 10. 12. 2025 17.46

S.V.
V četrtek se bosta na Rujevici v predzadnjem krogu ligaškega dela Konferenčne lige pomerila Rijeka in Celje. To bo tudi spopad dveh španskih trenerjev, Victorja Sancheza in Alberta Riere, ki sta že v lanski sezoni, ko je Sanchez še vodil ljubljansko Olimpijo, poskrbela za nekaj odmevnih dvobojev. Oba Španca povezujejo tudi s selektorskim stolčkom Slovenije, a trener Rijeke je namigovanja zavrnil.

Albert Riera in Victor Sanchez
Albert Riera in Victor Sanchez FOTO: Damjan Žibert

V medijih so se pojavile govorice, ki so namigovale na pogovore med Nogometno zvezo Slovenije in Victorjem Sanchezom, kot kandidatom za prevzem selektorske vloge. Pri Ekipi so poročali, da so na NZS kontaktirali Španca, če bi želel prevzeti selektorsko palico.

"In dobili odgovor, da španskega stratega sicer selektorska vloga v teoriji zanima, a ne takoj, saj se počuti dobro v vlogi šefa stroke aktualnega hrvaškega državnega in pokalnega prvaka," so zapisali pri slovenskem časniku.

Sanchez: Na to temo nisem prejel niti enega klica

A trener Rijeke je pred dvobojem s Celjani govorice zanikal: "Ne dajem pozornosti na to, kar se piše in govori po medijih – imam dovolj svojega dela pri Rijeki in osredotočen sem izključno na to. Včeraj so mi povedali, da se o tem veliko špekulira v medijih, vendar vam moram povedati, da glede te teme nisem prejel niti enega samega klica."

Španski trener je dejal, da do slovenske nogometne zveze goji izjemno spoštovanje, prav tako do Matjaža Keka in celotnega slovenskega nogometa.

Victor Sanchez je v lanski sezoni z Olimpijo osvojil državni naslov.
Victor Sanchez je v lanski sezoni z Olimpijo osvojil državni naslov. FOTO: Luka Kotnik

"Tam sem delal celo sezono. Hvaležen sem Olimpiji in slovenskemu nogometu nasploh, saj sem si prav z delom pri ljubljanski Olimpiji prislužil povabilo iz Rijeke – brez uspehov z Olimpijo verjetno danes ne bi bil trener Rijeke. Torej, nihče me ni kontaktiral v zvezi z delom selektorja slovenske reprezentance," je še enkrat poudaril Sanchez.

"Nikoli ne veš, kaj prinaša prihodnost, in seveda je tudi selektorsko mesto katere koli reprezentance ena od možnosti, ki bi mi lahko bila privlačna. A trenutno mi niti na misel ne pride, da bi se posvečal čemurkoli drugemu kot Rijeki – klubu in mestu, kjer so mene in mojo družino sprejeli, kot da smo tukaj od rojstva. Kot sem vam dejal prvi dan – počutim se kot v Španiji. Neskončno sem srečen v Rijeki, pripravljam moštvo, da premaga Celje, in to je edino, kar imam v mislih," je še dodal Španec na klopi aktualnih hrvaških prvakov.

Govorice o Rieri in reprezentanci se zdijo precej bolj realne

Precej drugače se z namigovanji za selektorski stolček spopada Albert Riera, ki bo Sanchezu še šestič v svoji trenerski karieri stal nasproti. 

Preberi še Riera: Če Slovenija verjame, da lahko pomagam, potem bi z veseljem

"Veste, kako srečen sem v Sloveniji. Ta država mi je odprla vrata v trenersko kariero. Če država verjame, da sem tisti, ki lahko pomaga tej generaciji igralcev, potem bi z veseljem pomagal," je med drugim dejal španski strokovnjak.

