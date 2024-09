Sanchez: Nismo blesteli, znamo veliko bolje, a nekaj je bilo tudi dobrih stvari

Ljubljančani so tekmo v Domžalah, kjer domače tekme igrajo Radomlje, pričakali na prvem mestu prvenstvene lestvice, na dosedanjih sedmih tekmah pa še niso bili poraženi. Radomljani so na zadnjih štirih tekmah brez zmage (dva remija in dva poraza) in so tekmo pričakali na predzadnjem mestu. Nogometaši Olimpije s peto zmago v letošnji sezoni ostajajo brez poraza in imajo zdaj tri točke prednosti (18) pred najbližjim zasledovalcem, Muro.