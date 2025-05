Sanchez opozarja varovance, da se z zaključnimi žogami ne gre igrati

Olimpija ima ob tekmi več v primerjavi z Mariborom štiri kroge pred koncem deset točk naskoka. To pomeni, da bi z zmago že potrdila novo prvenstveno zvezdico, a vijoličasti po dveh zaporednih uspehih proti Muri in Radomljam še upajo na senzacionalen preobrat.

Prav zato je trener zmajev Victor Sanchez na petkovi novinarski konferenci izpostavil, da je tako kot v tenisu pomembno, da izkoristiš že prvo zaključno žogo. "Že od mladosti ga rad igram, to je lekcija, ki jo skušam prenesti na ekipo. Lahko imaš več zaključnih žogic, dve, tri, celo štiri, ampak osredotočiti se moraš na prvo. Če jo izkoristiš, potem ostale niso pomembne."

Če to Ljubljančanom ne bo uspelo, bodo imeli do konca sezone še tri popravne izpite (proti Muri, Radomljam in Bravu). Jasno je, da lahko prvenstvo zapravijo le po svoji neumnosti, zato tudi morebitni poraz ne bi predstavljal katastrofe. A proslaviti naslov pred očmi večnega rivala ima poseben čar, česar se Sanchez dobro zaveda.

"Imamo priložnost, da z zmago postanemo prvaki. Hkrati je to tekma proti tradicionalnemu rivalu, kar je dodatna motivacija, čeprav je dovolj velika že dejstvo, da nam zmaga prinese naslov. To so tekme, ki jih lahko nogometaši samo sanjajo," se večera v Stožicah, kjer se pričakuje okoli deset tisoč navijačev, veseli španski strokovnjak.