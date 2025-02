Sanchez po razočaranju izpostavil: Pred začetkom je malokdo verjel v nas

OGLAS

Začelo se je s poškodbo Ratnika na ogrevanju, nadaljevalo z zapravljeno enajstmetrovko Blanca v sedmi minuti ... FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Če se je na igrišču in tribunah kar nekajkrat zaiskrilo, je bil trener Ljubljančanov Victor Sanchez – zaradi rumenih kartonov ga na povratnem obračunu sicer ni bilo na klopi – po tekmi v svojem slogu zelo miren. "Ko ne zmagaš, si vedno razočaran. To je naravno. Moramo biti realni, jasno je, da moramo čim prej pozabiti to negativno izkušnjo, o tem smo govorili tudi v garderobi. Prvič v zgodovini smo prišli do te faze. Konec je naše evropske poti, lahko razmišljamo o številnih razlogih, ampak najprej moramo narediti analizo in se iz tega kaj naučiti," je uvodoma dejal na novinarski konferenci po izpadu iz Konferenčne lige. V igri njegovih varovancev je bilo na povratni tekmi preveč nervoze, predvsem pa premalo domišljije. Olimpija je brez težav prihajala na nasprotnikovo polovico, a si veliko resnih priložnosti ni priigrala. Alejandro Blanco je bil najbližje, ko je v prvem polčasu zapravil enajstmetrovko, nato pa po predložku Alexa Tamma stresel še okvir vrat. Poznala se je odsotnost prve napadalne violine, Raul Florucz zaradi rdečega kartona na prvi tekmi ni smel igrati.

'Lahko se jim samo zahvalim' Kljub grenkemu priokusu je Sanchez poudaril, da nogometašem nima česa zameriti. "Povedal sem jim, da sem nanje ponosen. Lahko se jim samo zahvalim za izjemne nastope. Le malo kdo si je pred začetkom sezone mislil, da bomo prišli do sem. Seveda smo si želeli iti še dlje, ampak to ni bilo mogoče. Nasprotnik je bil učinkovitejši. To je vse, čakata nas še dve tekmovanji." Smola za zmaje se je začela, še preden je glavni sodnik v Stožicah dal znak za začetek srečanja. Na ogrevanju so namreč ostali brez kapetana Marcela Ratnika, ki ga je nadomestil Justas Lasickas. Latvijski bočni branilec se na levi strani obrambe, kjer bi moral začeti David Sualehe, a je imel tudi on nekaj težav s poškodbo, nikakor ni znašel. Med polčasoma je ostal v garderobi, ko ga je nadomestil prav načeti Sualehe.

Poškodbe posledica slabih pogojev za trening Sanchez je po tekmi, ko smo mediji zanj dobili zgolj štiri vprašanja, odgovarjal tudi na to, kako je na razplet vplivala poškodba Ratnika. Takoj je izpostavil, da ne želi iskati izgovorov, nato pa znova spomnil na perečo tematiko, ki jo v zadnjem obdobju rad izpostavlja. Tako je bilo tudi po zadnji prvenstveni tekmi z Nafto. "Že od začetka sezone se soočamo s težavami zaradi igrišča za trening. To vpliva na igralce. Skušamo se prilagoditi, trenirati po najboljših močeh in zmanjšati verjetnost poškodb. Zdravstveno osebje opravlja odlično delo. Že pred tekmo z Borcem sem se pošalil, da je zaradi igrišča videti tako, kot da se pripravljamo na Roland Garros. A to ni izgovor, skušamo najti rešitve, čeprav nimamo primernega igrišča. Posledice so vidne," je povedal španski strokovnjak.

Dotaknil se je tudi enajstmetrovke v sedmi minuti, ko je odgovornost po prekršku nad Tammom prevzel Blanco in bil pri strelu zelo skromen. Ali je Sanchez s tribune odločil, kdo bo izvajalec? "Imeli smo tri izvajalce, ki so se odločili na igrišču. Tamm je bil ena od možnosti, a sam raje vidim, da se igralci sami odločijo," trener zmajev ni želel iskati krivcev za evropsko slovo.

Obračun z Rijeko, ki so ga zmaji dobili s 5:0, je bil vrhunec letošnje evropske sezone, v kateri je Olimpija prvič nastopala v izločilnih bojih. FOTO: Damjan Žibert icon-expand