Sanchez: Po zaostanku smo se odlično odzvali, a na koncu je nekaj zmanjkalo

Predvsem v prvih 30 minutah prvega polčasa so bili nemški nogometaši boljši tekmec od Olimpije. Svojo premoč so kronali že v šesti minuti z golom Adriana Becka, a v nadaljevanju ni manjkalo veliko, da bi gostje iz slovenske prestolnice domov prinesli vsaj točko.

Po lepi kombinaciji rezervista Marka Bresta in strelca izenačujočega zadetka Alexa Blanca v 77. minuti je zadišalo po ugodnem razpletu za Ljubljančane, a le nekaj minut pozneje so domači preko mladega Wannerja z uspešno izvedeno enajstmetrovko le prišli do prvega kompleta točk v Konferenčni ligi.