Sanchez po (zgolj) remiju proti Bravu: Težko je bilo igrati proti organiziranemu rivalu

Ljubljanski nogometni zmaji so prvo četrtino slovenskega nogometnega prvenstva končali na vrhu razpredelnice. Točkovna prednost pred glavnima tekmecema v boju za naslov, Celju in Mariboru, je minimalna, lahko pa bi bila večja, če bi Olimpija (po dolgem času) v Stožicah slavila v mestnem derbiju. Četa trenerja Victorja Sancheza se je morala zadovoljiti zgolj s točko proti Bravu, a ostaja edina neporažena med deseterico.

Victor Sanchez FOTO: Damjan Žibert icon-expand

V Stožicah varovancem Victorja Sancheza na zadnji tekmi uvodne četrtine ni uspelo premagati Brava, a Olimpija je po remiju z 1:1 niz neporaženosti podaljšala na 15 tekem. Tokrat je že v 3. minuti srečanja zadel Pedro Lucas, gostje so se v igro vrnili v 80. minuti po golu Mateja Poplatnika. "Težko je bilo igrati proti organiziranemu nasprotniku. V izgradnji igre so nam povzročali preglavice in kljub odličnemu vstopu v tekmo nismo uspeli izkoristiti prednosti. Bile so priložnosti, tudi s kotov bi lahko zapretili nevarneje. Tekmo smo v prvem delu zagotovo imeli pod nadzorom, a ko je rezultat 1:0, je vse mogoče," je za uradno klubsko spletno stran dejal strateg zeleno-belih.

"Bravo je drugi del začel odločneje. Ustvarili so nekaj obetavnih akcij, vendar smo nato uspeli zaustaviti vse njihove nalete in znova nadzirali tekmo. Vse do storjene napake in gola za izenačenje. Bili smo kaznovani za nepozornost, napako pa smo plačali s pozno prejetim zadetkom. Želeli smo se odzvati, ni nam uspelo. Zadovoljiti se moramo s točko," je nadaljeval Španec na ljubljanski klopi.

"Ne bi rekel, da so bili igralci po hitrem golu preveč sproščeni. Tudi Bravu je treba čestitati za igro. Bili so zelo agresivni, visoko so pritiskali. To smo želeli drugače izkoristiti. Pred zgoščenim ritmom tekem moramo dobro analizirati predstavo in se takoj ozreti k pokalu proti Domžalam," je še dodal Sanchez.

