Polna optimizma, a brez kapetana se Olimpija podaja na lov za Evropo

"Smo zadovoljni. V pripravljalnem delu smo dobili vse tekme. Nogometaši so opravili dobro delo. Radi bi se še naprej razvijali v individualnem smislu, pa tudi v taktičnem kot ekipa. Rezultati so tu, tudi v prvenstvu smo začeli z zmago. Ampak iz tedna v teden želimo napredovati. Evropa bo za nas pravi izziv," pred prvim obračunom s Polisjo Žitomir razmišlja Sanchez.

Olimpija zopet goji slog igre, ki so ga navijači vzljubili v času Riere

Novopečeni trener zmajev je varovancem uspel hitro vcepiti svoj način razmišljanja. Kot je to veljalo v času Riere, Olimpija znova igra kombinatorno, na trenutke tudi zelo tvegano, a 48-letni strokovnjak od tega ne misli odstopati. "Veliko taktičnih zamisli smo spremenili, a so jih hitro dojeli, ker gre za inteligentne posameznike. To je odlična startna točka za projekt, ki ga želim razvijati," dodaja Sanchez in priznava, da imajo prostora za napredek še ogromno.

Kot trener bo lovil svojo prvo zmago na evropskih tekmovanjih. Bistveno uspešnješi pa je bil kot nogometaš, v Ligi prvakov je odigral kar 48 tekem in z Realom leta 1998 tudi osvojil najbolj čislano lovoriko v klubskem nogometu.

"Vedno pravim, da so najpomembnejši nogometaši in tisto, kar se dogaja na igrišču. Imamo znanje in izkušnje. Odigral sem veliko tekem v Ligi prvakov in dobro vem, kako se nogometaši zdaj počutijo. Rad bi, da so samozavestni in tekmovalni," je o primerjavi evropskih in domačih tekem povedal Španec, ki ga veseli dejstvo, da nihče od njegovih varovancev nima težave s poškodbami.