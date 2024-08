Sanchez: Popotnica je dobra, a še nič ni narejenega

Nogometaši Olimpije z odliko opravili prvi del posla v 3. krogu kvalifikacij za Konferenčno ligo. V Stožicah je gladko padel moldavski Šerif iz Tiraspola (3:0), tako da zmaji marširajo proti play-offu tekmovanja, kjer jih čaka poraženec dvoboja med hrvaško Rijeko in švedskim Elfsborgom. Pozor, tudi povratno tekmo med Olimpijo in šerifom bomo v četrtek ob 19. uri prenašali na Kanalu A in VOYO.

OGLAS

Ljubljanski ekipi gre na začetku sezone 2024/25 vse kot po maslu. Izbranci Victorja Sancheza so dobili še šesto uradno tekmo. Z njo so si postavili dobre temelje za povratno tekmo, v primeru uspeha bodo v naslednjem krogu igrali proti poražencu dvoboja Elfsborg - Rijeka.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Narejen je prvi korak, toda delo moramo šele dokončati. V Moldavijo potujemo z dobrimi obeti in lepo popotnico po obetavnem rezultatu v Stožicah," je sprva v pogovoru za 24ur.com dejal strateg zmajev Sanchez in na sva usta hvalil igro in pristop svojih varovancev. "Fantje so si zaslužili ta rezultat. garali so vseh 90 minut in bili na koncu nagrajeni za lepo izhodišče pred povratno tekmo v Moldaviji. Imamo lep rezultat, toda vsega še ni konec, predobro poznamo to igro, da bi rekli, da je vsega že konec. A lahko obljubim, da bomo na povratno tekmo dobro pripravljeni," sporoča 48-letni Španec.

Pedro Lucas FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Olimpija je dobro začela tekmo, imela terensko pobudo in bila za svojo vnemo, zelo pragmatično in tudi pametno igro, nagrajena s tremi zadetki, vratar Matevž Vidovšek pa je na peti od letošnjih šestih uradnih tekmah svojo mrežo ohranil nedotaknjeno (3:0).

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Hvala navijačem za odlično podpro. Veseli smo, da jih lahko osrečimo. So naš dodatni igralec na igrišču. Ob zmagi jim želimo darovati tudi všečno predstavo. Mislim, da smo v teh nameri uspeli," je še dejal prvi trener zeleno-belim, ki je vse bolj priljubljen med armado Olimpijinih navijačev. "To ekipo krasi odlična kemija. Naše igre in rezultati so predvsem plod vsega tega. Odličen start v sezono je za nami, toda ne smemo se uspavati. Še nič nismo naredili," je povedal strelec gola in asistent za zadetek Augustina Doffa Brazilec Pedro Lucas.