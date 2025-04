Sanchez pred dvakratnim zaporednim spopadom z Riero: Zanima nas zgolj in samo dvojna krona

Ljubljanski nogometaši so naredili nov korak v boju za laskavi naslov. Zmaji so po gladki zmagi nad Domžalami (2:0) prednost pred Mariborom, ki ima odigrani dve tekmi manj, povečali na petnajst točk. Do konca je še pet krogov in prav lahko se zgodi, da bo Olimpija predčasno slavila nov naslov prvaka. Ljubljančane že čez nekaj dni čaka pokalni izziv, v polfinalu bodo gostovali pri aktualnemu prvaku Celju, čez nekaj dni pa proti istemu tekmecu sledi še prvenstveni spopad.

"Bili smo na moč podobni kot na vseh zadnjih tekmah. Želeli smo odigrati disciplinirano, kontrolirati tekmo in zabiti gol v pravem trenutku. Vse to nam je proti Domžalam, ki jih zelo spoštujem, uspelo. Na prejšnjih dveh tekmah smo se enako trudili, toda prišli le do dveh remijev, zato je ta zmaga zelo dragocena v boju za naslov," je bil po dvajseti zmagi v sezoni vesel strateg Olimpije Victor Sanchez.

"Fantom gredo vse pohvale. Odlično se trudijo na treningih in tokrat je bilo vse poplačano tudi na tekmi. Veseli nas tudi nedotaknjena mreža, to je dober podatek pred odločilnimi tekmami. Na lestvico ne pogledujemo, gremo iz dneva v dan, iz tekme v tekmo," sporoča 48-letni Španec na klopi premočno vodilne ekipe lige, ki je moral že v 26. minuti sosedskega obračuna z Domžalami opraviti prvo menjavo, zaradi poškodbe nosu je moral z igrišča Marko Brest, zamenjal ga je Dino Kojić.

"Zavedamo se, da je najprej potrebno skočiti in šele nato reči hop. Ničesar ne bomo prejudicirali, v športu ni nič vnaprej dano, skušamo biti najboljši možni na vsaki tekmi," dodaja Sanchez, ki ga "moti" nekaj slabši zdravstveni bilten zmajev v zadnjem obdobju.

Victor Sanchez FOTO: Damjan Žibert icon-expand

"To je nekaj, na kar nimaš vpliva. V končnici sezone se pozna vsaka odsotnost. Sedaj se je poškodoval še Marko Brest. Želimo računati na vsakogar, saj je in bo urnik do konca sezone zelo natrpan," gleda naprej strateg Olimpije, ki ga v samo nekaj dneh čaka dvakratni zaporedni izziv s Celjani.

"Najprej pokal, ki ga seveda želimo osvojiti. Pravzaprav želimo priti do dvojne krone, zato bomo naredili vse, kar je v naši moči. Lepo je slišati, da nas navijači podpirajo, to je zelo pomembno v tem ključnem obdobju. Prevedli so mi njihove besede, ko želijo dvojno krono. Imamo identične želje," je bil za konec slikovit Victor Sanchez.