Sanchez proti Rieri, Rijeka proti Celju

Španska trenerja Victor Sanchez in Albert Riera sta se v lanski sezoni že dodobra spoznala, zato kakšnih večjih presenečenj ne gre pričakovati. Ko je Sanchez vodil ljubljansko Olimpijo, se je s Celjem Riere srečal petkrat - štirikrat v državnem prvenstvu in enkrat v polfinalu pokalnega tekmovanja. Sanchez je dobil dva ligaška obračuna, pokalni je pripadel Rieri, moštvi pa sta se dvakrat razšli še z remijem.

"Celje in njihovega trenerja zelo dobro poznam. Toda ukvarjam se s svojo ekipo, z njihovo pripravljenostjo pa sem zelo zadovoljen, kar je lep obet pred tekmo," je dejal Sanchez, ki cilja na osvojitev treh točk.