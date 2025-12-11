Sanchez proti Rieri, Rijeka proti Celju

Španska trenerja Victor Sanchez in Albert Riera sta se v lanski sezoni že dodobra spoznala, zato kakšnih večjih presenečenj ne gre pričakovati. Ko je Sanchez vodil ljubljansko Olimpijo, se je s Celjem Riere srečal petkrat - štirikrat v državnem prvenstvu in enkrat v polfinalu pokalnega tekmovanja. Sanchez je dobil dva ligaška obračuna, pokalni je pripadel Rieri, moštvi pa sta se dvakrat razšli še z remijem.
"Celje in njihovega trenerja zelo dobro poznam. Toda ukvarjam se s svojo ekipo, z njihovo pripravljenostjo pa sem zelo zadovoljen, kar je lep obet pred tekmo," je dejal Sanchez, ki cilja na osvojitev treh točk.
Celjani so na štirih tekmah Konferenčne lige zbrali devet točk, kar jih ob treh zmagah in enem porazu uvršča na visoko tretje mesto na lestvici. Na drugi strani varovancem nekdanjega trenerja Olimpije ne gre najbolje. Po štirih krogih se s petimi točkami nahajajo na 24. mestu, ki kot zadnje vodi v dodatne izločilne boje za preboj med 16 najboljših.
Rijeki, za katero igra tudi slovenski reprezentant Dejan Petrovič, tudi v hrvaškem prvenstvu ne gre po željah, po 16. krogih zasedajo šesto mesto, medtem ko so Celjani jesenski del v Prvi ligi Telemach zaključili na vrhu z 12 točkami prednosti pred zasledovalci.
Kljub temu stavnice v vlogo rahlega favorita postavljajo Hrvate. Riera bo namreč pogrešal kapetana Žana Karničnika, že dlje časa poškodovanega Marka Zabukovnika in suspendiranega Darka Hrke. Za nastop sta vprašljiva še Juanjo Nieto in Franko Kovačević, nekdanji član moštva s severne obale Kvarnerskega zaliva.
Po podatkih Transfermarkta je ekipa aktualnih hrvaških prvakov vredna 36,88 milijona evrov. Med igralci po tržni vrednosti izstopata ofenzivna vezista Toni Fruk, ki ga v medijih povezujejo celo s prestopom v Arsenal, in Niko Janković.
Vrednost Celja znaša dobrih 11 milijonov evrov, pri čemer bodo v četrtek najvrednejši igralci v kadru Vitalij Lisakovič, Nikita Josifov in Armandas Kučys.
