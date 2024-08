Sanchez sanja Evropo: Imamo uro in pol časa pred našimi navijači

Po tem, ko so jo prvič v zgodovini kluba okusili lani, pri ljubljanski Olimpiji ne skrivajo, da si tudi letos želijo evropsko jesen. Igranje v Konferenčni ligi je za Zmaje oddaljeno le še tekmo, a bo morala v Ljubljani pasti Rijeka. A Hrvaški podprvak, čigar proračun je dvakrat višji od Olimpijinega, bo vse prej kot lahek zalogaj za slovenske podprvake.

Na to je pred povratno tekmo opozoril domači strateg Victor Sanchez: "Rijeka je brez dvoma kvalitetna ekipa, toda mi gledamo samo na nas, na našo igro. Ne glede na to proti komu igramo. In seveda si želimo na vsaki tekmi zmagati."

48-letni Španec, ki na klopi Olimpije še ne pozna poraza, je tudi pred povratnim računom pozitiven: "Imamo uro in pol časa priložnosti, da si zagotovimo evropsko jesen. In to pred našimi navijači. Mislim, da smo pripravljeni. Nogometaši si vedno želijo in sanjajo o tem, da igrajo v finalu in za obe ekipi bo ta tekma finale. Mislim, da bo v Stožicah vzdušje zares izjemno."