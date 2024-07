Sanchez se predstavi: Rad bi, da bi o meni govorili rezultati

OGLAS

Poleg trenerja so pri Olimpiji predstavili tudi nove drese za sezono 2024/2025.

Victor Sanchez je v španskem nogometu veliko ime. Kot nogometaš je z madridskim Realom osvojil Ligo prvakov in špansko prvenstvo, po selitvi v Deportivo iz La Corune pa je slavil tako v domačem prvenstvu kot pokalu. Isti klub je v sezoni 2015/2016 kot trener vodil med špansko elito, nato je deloval še pri Betisu, Malagi in Cartageni, nazadnje pa je pri španski nogometni zvezi bdel nad razvojem mladih nogometašev. Olimpija je njegov prvi trenerski izziv v tujini. Uvodni vtisi so zelo pozitivni, je dejal na svojem prvem druženju s slovenskimi novinarji: "Ljudje so sproščeni, mesto mi je priraslo k srcu. Še bolj pomembno pa je delovno okolje. Razmere za trening so izjemne. Vesel sem, da lahko delam tu." Zmaji bodo sezono odprli prihodnji petek s prvenstvenim obračunom proti ajdovskemu Primorju. Doslej so odigrali tri tekme in prav vse dobili, padli so Gloria Buzau, Sarajevo in Slovačko. "Od prvega dne garamo, s čimer sem zelo zadovoljen. Radi bi nadgradili dobre stvari iz lanske sezone. Pred dvema sezonama je Olimpija osvojila dvojno krono, to je zame dobra začetna točka, saj nekateri nogometaši dobro vedo, kako je bilo takrat. Želimo postati bolj tekmovalni. Zadovoljni smo, ampak ne zaradi rezultatov, temveč zato, ker napredujemo v za nas pomembnih prvinah igre," je o dosedanjem poteku priprav povedal 49-letni trener.

Victor Sanchez na predstavitveni novinarski konferenci.

Zmaji v en glas: Cilj je dvojna krona V odgovoru na vprašanje, kakšni so rezultatski cilji kluba, se je strinjal s športnim direktorjem Goranom Boromiso. Cilj je dvojna krona, so odločeni v Stožicah. "Najtežja stvar ni zmagati, ampak to ponavljati. Imel sem srečo, da sem iz Reala šel v manjšo ekipo in z njo spet bil prvak. To je miselnost, ki ji sledim tudi kot trener. Kot sem rekel, ekipa je že osvojila dvojno krono in to bi rad ponovil," je pojasnil Sanchez. Čeprav se poznata, pred prihodom v Ljubljano ni bil v stiku z Albertom Riero. "O klubskem nogometu v Sloveniji nisem vedel veliko, sem pa imel nekaj informacij, ker sem delal za špansko nogometno zvezo in smo igrali proti slovenski reprezentanci U17. Vedel sem, da je tu veliko talentov, kar mi je zelo všeč. Celotno kariero sem kot trener pomagal mladim nogometašem pri koraku naprej. Tudi tu je veliko nadarjenih mladih, kar me navdaja z zadovoljstvom." Komplet dresov za sezono 2024/2024:

O sebi ni želel govoriti, upa, da bodo za to poskrbeli rezultati Kljub odmevni igralski karieri je Sanchez v trenerskem pogledu precejšnja neznanka. Po odhodu iz Malage januarja 2020 je namreč vodil zgolj še drugoligaša Cartageno. In še to le sedem tekem na začetku prejšnje sezone, preden je bil odpuščen zaradi šestih porazov. "Ne želim govoriti o sebi. Lahko povem, da od sebe vedno zahtevam največ. Želim si biti "ekipni igralec" in ob sebi imeti čim bolj talentirano ekipo. Želim si, da bi kot celota delovali karseda dobro. Pri Realu sem bil od enajstega leta, zato imam v sebi zmagovalni DNK, ampak ne želim govoriti o sebi. Rad bi, da bi o meni govorili rezultati," je nadaljeval Sanchez, ki je za Real igral med letoma 1995 in 1998 in zanj zbral 80 nastopov. Vprašali smo ga, kaj ga je ob prihodu na sončno stran Alp najbolj presenetilo. Sanchez je znova poudaril navdušenje nad pogoji v Stožicah, ki da so temelj za uspeh kluba in trenerja. Tudi to pa je med razlogi, da bodo zmaji celotne priprave kljub visokim temperaturam opravili v Ljubljani. "Zelo presenečen sem nad Ljubljano, ki je prekrasno mesto. Rad se sprehajam po središču mesta. Od prvega momenta sem se tu počutil kot doma. Ob prihodu v novo okolje je to zelo pomembno," je še dodal.

Victor Sanchez in športni direktor Goran Boromisa.