Sanchez: Zame je najpomembnejši statistični podatek končni rezultat

Ljubljanska Olimpija je v Celju prišla do pomembne zmage z 0:1. Zmaji so se s tem v državnem prvenstvu od Celjanov odlepili na osem točk prednosti. Kljub temu, da je bila Olimpija večji del derbija v podrejenem položaju, pa je trener Victor Sanchez mnenja, da so njegovi varovanci dosegli povsem zaslužen rezultat, glede na delo, ki so ga opravili.

Nogometaši Celja so imeli na Stadionu Z'dežele občutno terensko premoč, ustvarili so si tudi več priložnosti, a Ljubljančani so bili tisti, ki so v 50. minuti povedli po protinapadu Raula Florucza. Avstrijec je tako poskrbel za končnih 0:1 in pomembno zmago, ki sedaj Olimpijo od Celja na lestvici loči za osem točk.

"Prišli smo v Celje, opravili smo svoje delo. Igrali smo pametno. Pripravili smo se na to, da ne bomo imeli terenske premoči. Zavedali smo se, da igramo proti močnemu in kvalitetnemu tekmecu z odličnimi igralci. Zame je najpomembnejši statistični podatek končni rezultat. Lahko bi dosegli tudi drugi zadetek, ampak če ne zadaneš, potem moraš trpeti do samega konca. Igralci so pokazali borbo, ohranili so zbranost in mislim, da je to povsem zaslužen rezultat, glede na delo, ki so ga opravili naši igralci. Pogosto lahko nadziraš tekmo tudi brez posesti, kar je tokrat uspelo nam," je svoje misli strnil Victor Sanchez.

Ljubljančani so izkoristili eno izmed redkih priložnosti, ki so jih imeli na voljo, medtem ko so jih celjski nogometaši zapravljali kot po tekočem traku. Najbolj aktiven je bil Aljoša Matko, ki je globoko v sodniškem dodatku zastreljal najstrožjo kazen. "To je nogomet. Tudi nam se je to pripetilo, da smo na pomembni tekmi z Mariborom zapravili kazenski strel, to se dogaja. Sam mislim, da je šlo za kontroverzno enajstmetrovko, ampak to je nogomet, ne bom govoril o sodnikih," je dejal trener ljubljanske zasedbe.

Victor Sanchez FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Poškodba in poplave zagrenili zmago Kljub vsemu pa Sanchez po tekmi ni deloval tako razpoloženo, kot bi marsikdo pričakoval po zmagi na gostovanju pri neposrednem tekmecu v boju za državni naslov. Grenak priokus sta španskemu trenerju povzročili poškodba Pedra Lucasa in situacija v Španiji.

Pedro Lucas je v 62. minuti v hudih bolečinah zapustil zelenico. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

"Imamo zelo slabo diagnozo glede Pedra Lucasa. To je težko za nas. Upamo, da je ta prva diagnoza napačna in da njegova poškodba ni tako huda, kot se zdi. Vsi smo z njim, to zmago posvečamo njemu in upamo, da bo spet z nami čim hitreje," je pojasnil Sanchez in razkril, da naj bi si brazilski napadalec poškodoval križne vezi. Za Španca na klopi Olimpije je stresna tudi situacija v Španiji, saj so jugozahodni del prizadele katastrofalne poplave. "Situacija, ki jo imamo v Španiji, je zame zelo težka. Tudi po tej veliki zmagi sem težko nasmejan. To so zelo zahtevni trenutki za moje rojake v Valencii in v Španiji. Neverjetno je, kaj preživljajo."