Sanchez izpostavlja, da zgodaj prejeti zadetek ne pride v poštev

Ljubljančani so evropske kvalifikacije prestali z odliko, nato pa v prvem krogu Konferenčne lige izgubili proti favoriziranemu bundesligašu, potem ko so predvsem prvi polčas odigrali precej v krču. Heidenheim je to znal izkoristiti, po izenačenju zmajev pa je tudi z nekaj sreče prišel do enajstmetrovke za končnih 2:1.

"Pred prvo tekmo so vedno določeni dvomi. Zavedamo se, da smo po proračunu daleč od nasprotnikov, ampak osredotočamo se na razlike, ki jih lahko izkoristimo na igrišču. Izgubili smo tekmo, a dobili občutek, da bi si zaslužili vsaj točko. Najbolj pomembna lekcija s prve tekme je bila, da se lahko kosamo z vsakim nasprotnikom," je o lekciji s prvega obračuna v začetku oktobra povedal Victor Sanchez.

"Primerjati tekme med seboj ni pametno, ker so si lahko zelo različne. Vedno se pripravljamo z miselnostjo, da nas čaka zahteven nasprotnik. Skušamo razbrati njegove vzorce, prednosti in slabosti, ki jih bomo želeli izkoristiti," španski strateg ni želel primerjati uvodnih tekmecev Olimpije.