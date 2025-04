'Poslušamo neumnosti o kartonih, o enajstmetrovkah. Preverite še statistiko iz prejšnjih sezon'

Doslej so v taboru nogometašev ljubljanske Olimpije, premočno vodilne ekipe v slovenski prvi ligi, ko je šlo za komentiranje sojenja tekem, ostali tiho. Tokrat pa se je z zapisom na uradni spletni strani kluba "javil" španski trener na klopi zmajev Victor Sanchez in podal svoje videnje o deljenju nogometne pravice v Sloveniji. In še o čem. "V desetih dneh imamo štiri tekme, če štejemo še pokal. To je nemogoče. To je proti priporočilom FIFA, ki govorijo, da moramo imeti 72 ur premora med tekmami. Maribor za primerjavo bo imel štiri dni več časa za počitek v istem obdobju."

Olimpija je v 29. krogu slovenske prve lige v Stožicah remizirala s Koprom. Prvi polčas se je po zaslugi Vidovška zaključil z začetnim izidom. Po krasnem prodoru Raula Florucza in "asistenci" Marka Bresta pa so gostje v nadaljevanju sprva zatresli lastno mrežo, a se nato po prostem strelu uspeli vrniti v igro.





"Koper si zasluži pohvale za čvrsto predstavo. Mi smo tokrat zapravili dve točki, a ko nisi svež, je težko igrati tako, kot želiš. Moj prvi občutek je, da je ta točka dobra. Zdaj moramo analizirati in popraviti stvari do sobote. Preostane nam samo, da še naprej delamo in ostajamo pogumni," se je obračuna v Stožicah "spomnil" strateg Olimpije Victor Sanchez.

"Ne želim se preveč pritoževati, ampak če ne rečem ničesar, potem nas nihče ne bo spoštoval, kot si zaslužimo. Soočamo se namreč z novim izzivom, saj moramo igrati proti ekipam, ki imajo več časa za pripravo. Utrujeni smo, pa moramo že v soboto spet igrati proti Nafti, ki ima tako kot Koper na voljo dan več. Ne vem, zakaj ne moremo igrati v nedeljo kot ostale ekipe. Naša tekma je edina, ki se igra v soboto."

Victor Sanchez FOTO: Damjan Žibert icon-expand

"Naši igralci so utrujeni, vse več težav imamo s poškodbami. Mislim, da nas tisti, ki načrtujejo koledar, ne spoštujejo. Želimo si le enake obravnave. Zame je neverjetno, da ves čas igramo proti ekipam, ki imajo dan dlje za pripravo. To je v tem obdobju sezone zelo pomembna zadeva."

"Hkrati kar naprej poslušamo veliko, veliko neumnosti o kartonih, o enajstmetrovkah. Preverite še statistiko iz prejšnjih sezon. Sam vedno spoštujem sodnike. Vedno. Danes je z VAR-om vse veliko bolj pošteno. Služba sodnikov ni enostavna, ljudje, ki pa jih kritizirajo, nimajo veliko sodniškega znanja. Zame so težava pravila, sodniki so samo ljudje, ki morajo interpretirati ta pravila, ki pa so pogosto zelo odprta in sodniki zares nimajo lahke naloge."

Victor Sanchez FOTO: Damjan Žibert icon-expand

"Spoštujem sodnike in ne bomo se pritoževali glede njih. Enkrat gredo odločitve v tvojo korist, drugič v tvojo škodo, to smo občutili tudi mi na pomembnih tekmah, doma in v Evropi. To je nogomet. Dejstvo pa je, da glede razporeda tekem Olimpija ni deležna enakega kriterija kot ostale ekipe."