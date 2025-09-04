Svetli način
Nogomet

'Rijeka dobila trenerja z bogatimi izkušnjami in jasno vizijo'

Reka , 04. 09. 2025 09.07 | Posodobljeno pred 15 minutami

Ni bil dolgo brez službe. Po izjemni lanski sezoni na klopi Olimpije je Victor Sanchez tudi uradno prevzel vodenje hrvaške Rijeke. "Klub sem izbral, ker sem v njem prepoznal zdrav projekt," je ob tem povedal španski strokovnjak.

Lani je Victor Sanchez Rijeko razbil s kar 5:0, zdaj prevzema vodenje kluba z Rujevice.
Lani je Victor Sanchez Rijeko razbil s kar 5:0, zdaj prevzema vodenje kluba z Rujevice. FOTO: Luka Kotnik

Spomnimo, Victor Sanchez je pred začetkom lanske sezone kot precej neznano trenersko ime prišel na klop Olimpije in hitro pokazal, da je mojster svojega posla. Zmaje je nenadejano popeljal skozi kvalifikacije za Konferenčno ligo, kjer je v play-offu izločil prav Rijeko. In to na kakšen način, po remiju z 1:1 na Rujevici je bilo v Stožicah kar 5:0. 

Očitno Rečani na ta debakel niso pozabili, saj so se po razhodu s prejšnjim trenerjem Radomirjem Đalovićem, ki je klub lani popeljal do dvojne krone, obrnili prav na Sancheza. 

"Hvala Rijeki za zaupanje – to je novo poglavje v moji trenerski karieri, ki se ga izjemno veselim. Klub sem izbral, ker sem v njem prepoznal zdrav projekt in priložnost, da skupaj dosežemo velike stvari. Rijeka je že v preteklosti dokazala svojo vrednost z odličnimi rezultati in naredil bom vse, da nadaljujemo v tej smeri. Veselim se novih izzivov in komaj čakam, da začnemo z delom," je po podpisu pogodbe dejal Sanchez.

Na spletni strani aktualnega hrvaškega prvaka pa so zapisali, da je Rijeka dobila "strokovnjaka z bogatimi izkušnjami in jasno vizijo". 

V konferenčni ligi se bosta znova srečala Victor Sanchez in Albert Riera.
V konferenčni ligi se bosta znova srečala Victor Sanchez in Albert Riera. FOTO: Damjan Žibert

Rijeka je letošnjo evropsko pot začela v kvalifikacijah za ligo prvakov, kjer je izpadla proti Ludogorcu. Nato pa je v play-offu sledilo še veliko razočaranje proti grškemu PAOK-u. Rečani so na prvi tekmi doma slavili z 1:0, v Solunu pa izgubili za kar pet golov, tako da bodo jeseni igrali v Konferenčni ligi, kjer jih čaka tudi obračun s Celjem. Obeta se nam torej zanimiv trenerski dvoboj nekdanjih trenerjev Olimpije Sancheza in Alberta Riere

Nekdanjega nogometaša madridskega Reala pa ogromno dela čaka tudi v domačem prvenstvu, kjer je Rijeka naravnost katastrofalno vstopila v novo sezono. Po petih krogih ima na svojem kontu prav toliko točk in za vodilnima Dinamom in Hajdukom zaostaja že za osem.

