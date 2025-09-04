'Rijeka dobila trenerja z bogatimi izkušnjami in jasno vizijo'

Spomnimo, Victor Sanchez je pred začetkom lanske sezone kot precej neznano trenersko ime prišel na klop Olimpije in hitro pokazal, da je mojster svojega posla. Zmaje je nenadejano popeljal skozi kvalifikacije za Konferenčno ligo, kjer je v play-offu izločil prav Rijeko. In to na kakšen način, po remiju z 1:1 na Rujevici je bilo v Stožicah kar 5:0.

Očitno Rečani na ta debakel niso pozabili, saj so se po razhodu s prejšnjim trenerjem Radomirjem Đalovićem, ki je klub lani popeljal do dvojne krone, obrnili prav na Sancheza.

"Hvala Rijeki za zaupanje – to je novo poglavje v moji trenerski karieri, ki se ga izjemno veselim. Klub sem izbral, ker sem v njem prepoznal zdrav projekt in priložnost, da skupaj dosežemo velike stvari. Rijeka je že v preteklosti dokazala svojo vrednost z odličnimi rezultati in naredil bom vse, da nadaljujemo v tej smeri. Veselim se novih izzivov in komaj čakam, da začnemo z delom," je po podpisu pogodbe dejal Sanchez.

Na spletni strani aktualnega hrvaškega prvaka pa so zapisali, da je Rijeka dobila "strokovnjaka z bogatimi izkušnjami in jasno vizijo".