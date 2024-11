Sanchezove napovedi so se uresničile, težka poškodba za Pedra Lucasa

"Imamo zelo slabo diagnozo glede Pedra Lucasa. To je težko za nas. Upamo, da je ta prva diagnoza napačna in da njegova poškodba ni tako huda, kot se zdi. Vsi smo z njim, to zmago posvečamo njemu in upamo, da bo spet z nami čim hitreje," je tedaj pojasnil Sanchez in razkril, da naj bi si brazilski napadalec poškodoval križne vezi.