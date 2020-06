Sancho in Akanji kaznovana

Nogometaša sta bila na fotografijah na družbenih omrežjih v družbi frizerja, nihče od teh pa ni nosil zaščitne maske, kar pa je proti strogim pravilom lige v času pandemije novega koronavirusa, zapisali so, da "sta kršila higienske in infekcijske zaščitne standarde."

Pri DFL pravijo, da imata igralca pet dni časa za pritožbo. "Še enkrat smo se zelo jasno pogovorili z igralcema, kako se je treba obnašati. Govorili smo tudi s frizerjem. Ne razumem pa, zakaj se je treba še fotografirati,"je dejal športni direktor Borussie Michael Zorc, ki je sicer dobil zagotovila igralcev, da so se držali varnostnih pravil in so maske sneli le za fotografijo. Pri DFL se niso ozirali na to in so zapisali, da mora biti vse, kar počnejo po pravilih, kar se tiče varnosti.