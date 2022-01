Rangnick o Sanchu: Vsi so pričakovali, da bo eden izmed najboljših v ekipi

Jadon Sancho se v Manchestru ne znajde najbolje. Vse od velikega prestopa iz dortmundske Borussie bije duševno bitko s tem, da bi izpolnil pričakovanja ter upravičil svojo ceno pri Rdečih vragih. Takega mnenja je trener Ralf Rangnick, ki si ga na vse načine želi pridobiti na svojo stran – torej, da bi nogometaš le ujel vrhunsko formo in igro, s katero je blestel pri Borussiji. Prestop na Old Trefford je bil vreden 85 milijonov evrov. Takrat je nogometaš povedal: "Priložnost, da se pridružim Manchester Unitedu, so uresničene sanje, komaj čakam, da lahko nastopim v Premier League. Gre za mlado in razburljivo ekipo, vem, da se lahko skupaj razvijemo v nekaj posebnega ter prinesemo uspeh, ki si ga navijači zaslužijo." Sancho je z angleškim klubom podpisal pogodbo vse do leta 2026 z možnostjo enoletnega podaljšanja. Toda zaenkrat so te sanje, daleč od tistih, ki bi si jih mladi zvezdnik želel.

Anglež je bil novembra nominiran za klubsko nagrado za igralca meseca, potem ko je dosegel svoja prva dva zadetka v dresu Uniteda, in sicer proti Villarrealu in Chealseaju. Po tem so se stvari še bolj obrnile. Mesta v začetni enajsterici zanj kmalu ni bilo več. Povsem pa je izginila njegova stara forma, ko je v 3,5 letih, ki jih je prebil v Nemčiji, dosegel 50 golov in 66 podaj na 137 tekmah. Trener je povedal, da se je z mladim nogometašem veliko pogovarjal na štiri oči. Nudi mu vso oporo in pomoč, ki jo potrebuje. "Kadar koli ga vidim, da trenira, pokaže, da je eden najboljših igralcev na treningih. Toda mora vse skupaj prenesti tudi na tekme, da pokaže enako raven in zmogljivost tudi v tem času." Sanchova vsestranskost je bila največje orožje Dortmunda. "Potrebuje nekaj časa, da se prilagodi nasprotujočim se slogom med angleško in nemško Bundesligo, ter tudi pričakovanji, ki jih pripisujemo takšnim finančnim transferjem," je še dodal Rangnick.

"Zdaj igra za enega največjih klubov na svetu. Mislim, da je to povezano z veliko stvarmi v njegovi glavi. Razlika je, ko prideš kot neznan, nadarjen 18-letni angleški fant v Borussio Dortmund. Od tam naprej se kot igralec lahko samo razvijaš, izboljšaš. Stopnja pričakovanj je bila precej nižja, kot pri 21-letih okrepiš klub, kot je Manchester United, in še enkrat poudarjam po takšnem znesku in z zares visoko stopnjo pričakovanj. Od njega so vsi pričakovali, da bo eden najboljših igralcev v ekipi. Še enkrat lahko rečem, da je to psihološko, čustveno precej zahtevnejša situacija. In ravno to je tisto, kar potrebuje, koraki, ki jih mora narediti, da postane najboljši igralec v naslednjih 10. letih kluba. Pri tovrstnih igralcih je vse v samozavesti. Gre za to, da imaš samozavest, se tega zavedaš in nato vse skupaj preneseš na igrišče,« je zaključil trener, ki je mnenja, da bo mladi Anglež kmalu našel tisti pravi recept, ki ga bo ponovno izstrelil v sam vrh nogometa.