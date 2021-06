Sancho za 95 milijonov evrov k Manchester Unitedu

Bild poroča, da je za prestop vse dogovorjeno, manjkajo le še podpisi vseh vpletenih strani, so zapisali pri dpa. S prestopom v vrste "rdečih vragov" so ga mediji povezovali že prejšnje poletje, vendar se angleškemu in nemškemu moštvu ni uspelo dogovoriti o višini odškodnine. Enaindvajsetletnik je imel pri Dortmundu veljavno pogodbo do konca sezone 2022/23, z rdečimi vragi pa bo podpisal petletno pogodbo. Pridružil se jim bo po koncu evropskega prvenstva.

Sancho, ki na Euru doslej ni veliko igral za angleško reprezentanco, je kot najstnik v Dortmund prišel iz vrst Manchester Cityja. V Nemčiji se je hitro razvil v enega najboljših predstavnikov tamkajšnjega prvenstva. V 104 ligaških nastopih je dosegel 38 golov in zbral še 51 podaj.

Ko bosta kluba posel tudi uradno potrdila, bo Anglež postal drugi najdražji igralec, ki je prestopil iz bundeslige. Barcelona je doslej z vsemi dodatnimi plačili za Francoza Ousmaneja Dembeleja odštela 135 milijonov evrov, še poudarja Bild.