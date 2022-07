Ko je potrkal Udinese, ni dvakrat razmišljal

Ko je postalo jasno, da nove pogodbe s švicarskim Luganom ne bo podpisal, so na njegov naslov začele prihajati številne ponudbe. Najprej se ga je povezovalo z Genoo, na koncu je Sandi Lovrić podpisal za Udinese. "Ko smo prišli v stik, nisem dvakrat razmišljal. Hitro mi je bilo jasno, da je to najboljši kraj za mojo prihodnost, kjer se bom lahko razvijal v pravo smer," pravi 24-letnik. "Obstajale so še neke druge možnosti, ampak od začetka mi je bilo jasno, da je Udinese najboljša izbira."

Za bivšega nogometaša avstrijskega Sturma in švicarskega Lugana bo to prva izkušnja v eni izmed petih najmočnejših evropskih lig. "Takoj sem občutil, da je nivo višji. Intenzivnost je večja, kvaliteta prav tako. V ritmu treningov in tekem se čuti, da gre za klub z najvišjega nivoja. Tudi z organizacijske plati sem hitro uvidel, da sem v eni izmed najmočnejših lig na svetu."

Lovrić je bil rojen v Lienzu, pravico igranja za Slovenijo pa je dobil, ker sta njegova starša, sicer hrvaškega porekla, dolgo živela in delala v Piranu, kjer je še danes del njegove družine. Ali je bližina Vidma do slovenske meje odigrala vlogo pri njegovi odločitvi? "Ni, nisem bil pozoren na te stvari. Osredotočen sem bil samo na športno plat, geografija me ni zanimala."