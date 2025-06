Sanejev let v Turčijo spremljalo več kot milijon navijačev

Leroy Sane se je v turško velemesto preselil kot prost igralec, potem ko je dres Bayerna nosil od leta 2020, ko je prišel iz Manchester Cityja za 49 milijonov evrov. "Z Leroyem Sanejem smo dosegli dogovor za obdobje treh sezon," so sporočili pri Galatasarayju, pri katerem so v lanski sezoni osvojili turško prvenstvo in pokalno tekmovanje, s čimer so si zagotovili igranje v elitni Ligi prvakov.

Za Bayern je odigral 220 tekem, dosegel 61 golov in prispeval 55 podaj."Tukaj sem že igral. Bilo je neverjetno vzdušje in ambient. Iskreno, navijači so bili zelo številni ter zelo glasni. Zdaj, ko so z mano, sem vesel in navdušen, da bom igral tukaj," je nemški krilni napadalec povedal po prihodu v Istanbul, kjer ob takšnih okrepitvah vselej vlada velika evforija.