Sanja Modrić nocoj v studiu gosti Birso in Jokića

Današnji gostitelji, Neapeljčani, trenutno zasedajo šele 9. mesto državnega prvenstva. Aktualni italijanski prvaki so se tako odločili za dramatično potezo in to pred začetkom izločilnih bojev elitne Lige prvakov. Mesto glavnega trenerja Walterja Mazzarrija je zasedel slovaški selektor Francesco Calzona . Pogumna, a hkrati tvegana odločitev, ki pa na jug Italije prinaša nov val optimizma. Toda vprašanje ostaja odprto, bodo Italijani sezono uspeli rešiti v tem tekmovanju?

Na nasprotni strani igrišča jim nocoj stojijo Katalonci. Barcelona trenutno zaseda tretje mesto španske lestvice, za vodilnim Realom pa zaostaja osem točk. Slovo po koncu sezone je konec januarja že naznanil trener Xavi Hernandez in s tem marsikoga močno presenetil. "Biti trener Barcelone je neprijetno in kruto. Velikokrat imaš občutek, da te premalo spoštujejo in ne cenijo dovolj tvojega dela. To je precej težko breme. Vse skupaj pa vpliva na zdravje in na tvoje duševno stanje" je povedal. Čeprav se morda zdi sezona v Španiji izgubljena, pa je v Ligi prvakov še veliko odprtega. Po tem, ko se jima v zadnjih dveh sezonah ni uspelo prebiti iz skupinskega dela, so to letos opravili z odliko. Zasedli so namreč prvo mesto v skupini H.