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Nogomet

'Sanjali smo zlato, a tudi na bron smo lahko ponosni'

Miami, 19. 07. 2026 08.00 pred 54 minutami 2 min branja 6

Avtor:
A.V. STA
Anglija - Francija

Nemški selektor angleške reprezentance Thomas Tuchel upa, da bodo angleški igralci ponosni in prepričani, da so svojo pot na svetovnem prvenstvu v nogometu v Miamiju končali uspešno, z bronasto medaljo po zmagi proti Franciji s 6:4.

Sobotni večer na stadionu v Miamiju je ekipi Thomasa Tuchla, ki je v prvem polčasu povedla s štirimi goli prednosti, potem pa v drugem s precej sreče preprečila popoln preobrat Francije, prinesel najboljši rezultat nogometašev na svetovnih prvenstvih po osvojitvi pokala leta 1966.

"To je prva medalja po 60 letih, to je najboljše SP Anglije na tujih tleh, zato upam, da bodo igralci čez nekaj časa lahko ponosni na to. Smo zelo tekmovalni, zato si skoraj ne dovolimo, da bi biti ponosni na tretje mesto," je na novinarski konferenci po tekmi dejal angleški selektor Thomas Tuchel.

Selektor angleške izbrane vrste Thomas Tuchel je bil po porazu v polfinalu mundiala proti Argentini deležen hudih kritik, po zmagi v boju za končno tretje mesto nad Francijo pa je napovedal nadaljnji proces grajenja močne izbrane vrste treh levov, ki bo že na naslednjem velikem tekmovanju - evropskem prvenstvu čez dve leti - znova konkurenčna v boju za naslov evropskega prvaka.
Selektor angleške izbrane vrste Thomas Tuchel je bil po porazu v polfinalu mundiala proti Argentini deležen hudih kritik, po zmagi v boju za končno tretje mesto nad Francijo pa je napovedal nadaljnji proces grajenja močne izbrane vrste treh levov, ki bo že na naslednjem velikem tekmovanju - evropskem prvenstvu čez dve leti - znova konkurenčna v boju za naslov evropskega prvaka.
FOTO: Profimedia

"Pred osemnajstimi meseci smo si zadali najvišji cilj, najvišje sanje, ki smo jih želeli uresničiti. Bili smo zelo, zelo ambiciozni z našimi sanjami, da bi se uvrstili v finale in osvojili svetovno prvenstvo. Zato je zelo boleče, če to zamudiš. Bolečina bo prisotna še nekaj časa, a bo izginila, toda brazgotina bo ostala. Tako je v športu na visoki ravni," je dodal nemški strokovnjak.

Pohvalil je poškodovanega veterana Jordana Hendersona, ki je bil član poražene ekipe za bronasto medaljo na SP že leta 2018, za njegov spodbudni govor pred tekmo.

Declan Rice se je podpisal pod enega od skupno šestih angleških zadetkov na tekmi za tretje mesto proti Franciji.
Declan Rice se je podpisal pod enega od skupno šestih angleških zadetkov na tekmi za tretje mesto proti Franciji.
FOTO: AP

"Henderson je imel pred tekmo v hotelu reprezentance zelo impresiven govor, da bi to tekmo postavil v pravi okvir in vse usmeril v pravo miselnost. Neverjetno je pomagal. Še vedno je treba zmanjšati vrzel do najboljših treh ekip, ki so pred nami na svetovni lestvici, in ta proces se začne takoj," je še dodal selektor treh levov.

nogomet sp 2026 3. mesto anglija francija thomas tuchel odzivi

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KOMENTARJI6

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Lastniki česarkoli
19. 07. 2026 09.14
Čudovita tekma za vse , ki imajo radi tudi All Star tekme NBA
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0 0
cakra
19. 07. 2026 08.39
Declan Rice tako slabe podaje kot si jih imel po eni tekmi jih nisi ime dve let igranja v ligi skupaj. Da ne govorim o streljanju kota katastrofa.
Odgovori
+0
1 1
mackon08
19. 07. 2026 08.20
Če bi Anglija imela boljšega sekektorja bi igrala danes.
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+1
4 3
motorist_mb
19. 07. 2026 08.26
👏👏👏
Odgovori
+0
1 1
Lock Down
19. 07. 2026 09.05
Meni čisto odgovarja tako kot je.
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+2
2 0
Lock Down
19. 07. 2026 09.07
Posebej, da so francoski napihnjenci dobili bukove medalje 😆
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+2
2 0
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