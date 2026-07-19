'Sanjali smo zlato, a tudi na bron smo lahko ponosni'

Sobotni večer na stadionu v Miamiju je ekipi Thomasa Tuchla, ki je v prvem polčasu povedla s štirimi goli prednosti, potem pa v drugem s precej sreče preprečila popoln preobrat Francije, prinesel najboljši rezultat nogometašev na svetovnih prvenstvih po osvojitvi pokala leta 1966.
"To je prva medalja po 60 letih, to je najboljše SP Anglije na tujih tleh, zato upam, da bodo igralci čez nekaj časa lahko ponosni na to. Smo zelo tekmovalni, zato si skoraj ne dovolimo, da bi biti ponosni na tretje mesto," je na novinarski konferenci po tekmi dejal angleški selektor Thomas Tuchel.
"Pred osemnajstimi meseci smo si zadali najvišji cilj, najvišje sanje, ki smo jih želeli uresničiti. Bili smo zelo, zelo ambiciozni z našimi sanjami, da bi se uvrstili v finale in osvojili svetovno prvenstvo. Zato je zelo boleče, če to zamudiš. Bolečina bo prisotna še nekaj časa, a bo izginila, toda brazgotina bo ostala. Tako je v športu na visoki ravni," je dodal nemški strokovnjak.
Pohvalil je poškodovanega veterana Jordana Hendersona, ki je bil član poražene ekipe za bronasto medaljo na SP že leta 2018, za njegov spodbudni govor pred tekmo.
"Henderson je imel pred tekmo v hotelu reprezentance zelo impresiven govor, da bi to tekmo postavil v pravi okvir in vse usmeril v pravo miselnost. Neverjetno je pomagal. Še vedno je treba zmanjšati vrzel do najboljših treh ekip, ki so pred nami na svetovni lestvici, in ta proces se začne takoj," je še dodal selektor treh levov.
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