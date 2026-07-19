'Sanjali smo zlato, a tudi na bron smo lahko ponosni'

Sobotni večer na stadionu v Miamiju je ekipi Thomasa Tuchla, ki je v prvem polčasu povedla s štirimi goli prednosti, potem pa v drugem s precej sreče preprečila popoln preobrat Francije, prinesel najboljši rezultat nogometašev na svetovnih prvenstvih po osvojitvi pokala leta 1966. "To je prva medalja po 60 letih, to je najboljše SP Anglije na tujih tleh, zato upam, da bodo igralci čez nekaj časa lahko ponosni na to. Smo zelo tekmovalni, zato si skoraj ne dovolimo, da bi biti ponosni na tretje mesto," je na novinarski konferenci po tekmi dejal angleški selektor Thomas Tuchel.

Selektor angleške izbrane vrste Thomas Tuchel je bil po porazu v polfinalu mundiala proti Argentini deležen hudih kritik, po zmagi v boju za končno tretje mesto nad Francijo pa je napovedal nadaljnji proces grajenja močne izbrane vrste treh levov, ki bo že na naslednjem velikem tekmovanju - evropskem prvenstvu čez dve leti - znova konkurenčna v boju za naslov evropskega prvaka. FOTO: Profimedia

"Pred osemnajstimi meseci smo si zadali najvišji cilj, najvišje sanje, ki smo jih želeli uresničiti. Bili smo zelo, zelo ambiciozni z našimi sanjami, da bi se uvrstili v finale in osvojili svetovno prvenstvo. Zato je zelo boleče, če to zamudiš. Bolečina bo prisotna še nekaj časa, a bo izginila, toda brazgotina bo ostala. Tako je v športu na visoki ravni," je dodal nemški strokovnjak. Pohvalil je poškodovanega veterana Jordana Hendersona, ki je bil član poražene ekipe za bronasto medaljo na SP že leta 2018, za njegov spodbudni govor pred tekmo.

Declan Rice se je podpisal pod enega od skupno šestih angleških zadetkov na tekmi za tretje mesto proti Franciji. FOTO: AP