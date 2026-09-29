Sanje mladih Slovencev o preboju na evropsko prvenstvo so izpuhtele

Prvo mesto vodi neposredno na zaključni turnir v Albaniji in Srbiji, najbližje temu pa je zanesljivo vodilna Norveška, ki bo danes igrala z Bosno in Hercegovino.

Slovenski upi so na Ptuju igrali zelo pomembno tekmo, kar je pred dvobojem poudaril tudi selektor Razdrh. Morali so namreč zmagati, če so si želeli ostati v igri za drugo mesto, ki še vodi v dodatne kvalifikacije. Čeprav so z Izraelci odigrali enakovredno tekmo, so na koncu ostali praznih rok, gosti so v sodniškem dodatku dosegli zmagoviti gol in tako končali slovenske upe po preboju na EP.

Slovenski upi, ki so zaradi poškodb ostali brez Lea Rimca in Dominika Drobniča, so obetavno začeli in zadeli po šestih minutah, ko je iz bližine žogo po poskusu Luke Topalovića v mrežo preusmeril Dino Kojić.

Pozneje so imeli domačini bolj ali manj vse pod nadzorom, v 27. minuti pa vendarle popustili v obrambi, kar je po podaji z desne strani pred vrati izkoristil Ty Abed. V 32. minuti so bili Izraelci blizu novemu zadetku, ko je Ran Binyamin z atraktivnim strelom prek glave že premagal Lovra Štubljarja, a je na golovi črti žogo odbil Lovro Golič.

So pa gosti povedli v 48. minuti, ko je po podaji z desne strani Daniel Dappa žogo spretno s peto spravil pred vrata, kjer jo je dočakal Binyamin in zadel za 2:1. Razdrh je nato z novima menjavama poskusil preobrniti potek tekme, a se je v 58. minuti moral znova izkazati Štubljar.

Slovenci so po dolgem času resneje zagrozili v 60. minuti, po Kojićevem poskusu je bil na mestu Ofek Melika, tako kot po Topalovićevem malce zatem. Domačini so bili v teh trenutkih vendarle pogumnejši v napadu, to pa se jim je obrestovalo v 74. minuti, ko je Mitja Ilenič sprožil z roba kazenskega prostora, Meliki pa je žoga spolzela v mrežo.

Izraelci so bili nevarni znova v 78. minuti, tri minute pozneje je Ilenič na drugi strani močno sprožil, že v sodniškem dodatku pa je slovensko usodo po kotu zapečatil Niv Yehoshuha.

Izid:

Slovenija - Izrael 2:3 (1:1)