Sanjski debi Lare Prašnikar

Uvodni krog je tudi za igralkami v Nemčiji. Le sedem minut je potrebovalaLara Prašnikarza svoj prvi zadetek v dresu Eintrachta. V igro je vstopila v 60. minuti, v 67. pa je postavila končni rezultat 5:1 za visoko uvodno zmago. V Turbine Potsdam bodo v novi sezoni igrale Zala Meršnik, Sara Agrež in Adrijana Mori. V 1. krogu je bila ob zmagi proti Hoffenheimu (3:1) v ekipi vratarka Zala Meršnik, ki je tekmo spremljala s klopi za rezervne igralce, Sare Agrež in Adrijane Mori ni bilo v zasedbi. V Italiji je bil na sporedu 3. krog, ki ga je obeležil tudi slovenski obračun. MilanDominike Čonč je doma s 3:1 porazil Pink Sport Bari Sare Ketiš, naši reprezentantki sta odigrali celo tekmo. Milano je ob Juventusu in Fiorentini edina ekipa s popolnim izkupičkom po treh krogih. Prvi poraz je doživela Roma Kaje Eržen, ki je na gostovanju v igro vstopila v 82. minuti. V Litvi je za nogometašicami 14. krog, Gintra-Universitetas je vknjižila še 14. zmago. Tokrat so bile Maja Zajc (branila je uvodnih 45 minut) s 7:0 boljše od ekipe Šiauliu. Na Norveškem so odigrali 11. krog, ni pa se izšlo po načrtih za Kristino Erman in soigralke, ki so doma z 0:2 klonile proti ekipi Avaldnes, ki zaseda 2. mesto v ligi. Ermanova je to pot igrala do 69. minute. Na Madžarskem je v 4. krogu tamkajšnje lige v dresu Ferencvaroša debitiralaLara Ivanuša. Njen klub je slavil prepričljivo zmago (0:6), Lara Ivanušaje v igro vstopila v 62. minuti.