Sanjski debi Luisa Suareza za brazilski Gremio

Suarez je tri zadetke v prvem polčasu dosegel prvič po decembru 2013, nazadnje mu je to uspelo še v dresu redsov proti Norwich Cityju v elitni angleški Premier ligi.

Za Urugvajcem je sicer bogata klubska in reprezentančna kariera. Ob Nacionalu in Liverpoolu je igral še za Groningen, Ajax, Liverpool, Barcelono in Atletico Madrid, za Urugvaj pa je doslej zbral 137 nastopov ob 68 zadetkih. V karieri je sicer skupaj že presegel mejo 500 golov.

Vse tri gole Luisa Suareza si lahko ogledate v priloženem videu.