Sanjski finale Cope Americe Brazilija - Argentina

Argentinci so povedli že v sedmi minuti, ko je po lepi podaji Lionela Messija zadel nogometaš milanskega Interja Lautaro Martinez. V 61. minuti je za Kolumbijo, ki nastopa brez zvezdnika Jamesa Rodrigueza, zadel nogometaš Porta Luis Diaz. Junak tekme pa je postal vratar Argentine Emiliano Martinez, ki je ubranil kar tri enajstmetrovke. Brazilski navijači so s tem vendarle dočakali sanjski finale 10. julija, ko bo Brazilija na domači Maracani prav proti večnim tekmecem iz Argentine branila naslov. Gostitelji bodo tudi veliki favoriti, saj je v napadu vse bolj nevaren Neymar, obenem pa forme niso potrdili le na južnoameriškem prvenstvu, ampak tudi v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, kjer so na šestih tekmah dosegli šest zmag.