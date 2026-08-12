"Dobrodošel doma, izgubljeni sin," so besede, s katerimi je komentator Jan Lukač pospremil zadetek Benjamina Verbiča v 85. minuti tekme, ki je Nogometnemu klubu Celje prinesel zmago nad armenskim Araratom in postavil Celjane na prag zgodovinske uvrstitve v Ligo prvakov.

Kakšna zgodba za Benjamina Verbiča. V Celju rojeni nogometaš je prve profesionalne nogometne korake naredil prav v dresu kluba iz knežjega mesta, kjer se je hitro uveljavil kot eden najbolj perspektivnih slovenskih igralcev. Leta 2015 je za približno 1,2 milijona evrov prestopil k danskemu velikanu FC Kobenhavnu, kjer je v dveh sezonah osvojil dve prvenstveni in dve pokalni lovoriki. Po uspešni avanturi na Danskem je sledil še korak višje – januarja 2018 je za 4 milijone prestopil v Dinamo Kijev. Za ukrajinskega velikana je zbral več kot 120 nastopov in dosegel 37 golov ter osvojil ukrajinsko prvenstvo in prekinil dominacijo njihovega največjega rivala Šahtarja.

Po začetku ruske invazije na Ukrajino je bil posojen poljski Legii iz Varšave, poleti 2022 pa se je preselil v Grčijo, kjer je oblekel dres Panathinaikosa in nekaj časa delil slačilnico z reprezentančnim kolegom Andražem Šporarjem. Pred vrnitvijo domov je igral še za en grški klub: Levadiakos.

Po več kot desetletju v tujini se je tako po številnih klubih, državah, individualnih uspehih in ekipnih trofejah Verbičeva nogometna zgodba sklenila v krogu. "Najlepše se je vrniti tja, kjer si začel svojo nogometno pot," je ob vrnitvi dejal slovenski reprezentant.