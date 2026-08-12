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Nogomet

'Dobrodošel doma, izgubljeni sin'

Celje, 12. 08. 2026 08.36 pred 1 uro 3 min branja 18

Avtor:
Š.Z.
Benjamin Verbič

Po več kot desetletju v tujini se je Benjamin Verbič vrnil tja, kjer je naredil prve nogometne korake. In zdaj je prav na stadionu, kjer se je njegova profesionalna zgodba začela, spisal enega izmed lepših večerov v zgodovini celjskega nogometa in Celje pripeljal na prag Lige prvakov.

"Dobrodošel doma, izgubljeni sin," so besede, s katerimi je komentator Jan Lukač pospremil zadetek Benjamina Verbiča v 85. minuti tekme, ki je Nogometnemu klubu Celje prinesel zmago nad armenskim Araratom in postavil Celjane na prag zgodovinske uvrstitve v Ligo prvakov.

Benjamin Verbič
Benjamin Verbič
FOTO: Damjan Žibert

Kakšna zgodba za Benjamina Verbiča. V Celju rojeni nogometaš je prve profesionalne nogometne korake naredil prav v dresu kluba iz knežjega mesta, kjer se je hitro uveljavil kot eden najbolj perspektivnih slovenskih igralcev. Leta 2015 je za približno 1,2 milijona evrov prestopil k danskemu velikanu FC Kobenhavnu, kjer je v dveh sezonah osvojil dve prvenstveni in dve pokalni lovoriki. Po uspešni avanturi na Danskem je sledil še korak višje – januarja 2018 je za 4 milijone prestopil v Dinamo Kijev. Za ukrajinskega velikana je zbral več kot 120 nastopov in dosegel 37 golov ter osvojil ukrajinsko prvenstvo in prekinil dominacijo njihovega največjega rivala Šahtarja.

Po začetku ruske invazije na Ukrajino je bil posojen poljski Legii iz Varšave, poleti 2022 pa se je preselil v Grčijo, kjer je oblekel dres Panathinaikosa in nekaj časa delil slačilnico z reprezentančnim kolegom Andražem Šporarjem. Pred vrnitvijo domov je igral še za en grški klub: Levadiakos.

Po več kot desetletju v tujini se je tako po številnih klubih, državah, individualnih uspehih in ekipnih trofejah Verbičeva nogometna zgodba sklenila v krogu. "Najlepše se je vrniti tja, kjer si začel svojo nogometno pot," je ob vrnitvi dejal slovenski reprezentant.

Valerij Kolotilo
Valerij Kolotilo
FOTO: 24ur.com

Velika vrnitev izgubljenega sina

Ob vrnitvi Verbiču ni manjkalo dvomljivcev. Kritiki so govorili, da se je v knežje mesto prišel zgolj "upokojit", nekateri so ga celo že pošiljali med pobiralce žog. Toda predsednik Celja Valerij Kolotilo ni za trenutek podvomil v kakovost Verbiča: "Benjamin bo temelj Celja. To je najboljši igralec v Sloveniji, zame to ni sporno," je bil že na predstavitvi krilnega napadalca jasen Kolotilo.

In za zdaj se zdi, da so se njegove besede še kako upravičile.

Na tekmi v Celju pred skoraj 5.000 gledalci je v 85. minuti prav Verbič poskrbel za eksplozijo navdušenja. Po predložku žoga sprva ni našla poti do njega, po nespretnem posredovanju igralcev Ararata pa se je odbila naravnost do Verbiča, ki jo je nato z levico iz obrata pospravil v mrežo ter poskrbel za vodstvo, nato pa v zadnjih minutah na drugi strani igrišča z golove črte preprečil znižanje izida in podaljšek. Postal je junak tekme in poskrbel za zgodovinski uspeh celjskega nogometa.

"Neverjetno, teh občutkov se ne da opisati z besedami," je po tekmi dejal Verbič. Mi pa lahko samo še enkrat ponovimo besede našega komentatorja Lukača, ki najbolje opisujejo zgodovinski večer v Celju: "Dobrodošel doma, izgubljeni sin."

Benjamin Verbič Celje Liga prvakov

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KOMENTARJI18

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Ne hodimnavolitve
12. 08. 2026 11.49
Bravo fantje!!! 👏👏👏 Je bila tudi igra z živci, ne samo z žogo!
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0 0
borjac
12. 08. 2026 11.36
Celje je igralo POČASI in ni ustvarilo viška igralcev na nasprotnikovi polovici , rezultat NIČ , Verbič je dvignil hitrost za 25% in odprl z hitrimi podajami in streli obrambo Ararata , DOSEŽEK ZMAGA CELJA , bravo Verbič , bravo Celje , SREČNO NAPREJ !!!!
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+3
3 0
Martinović
12. 08. 2026 11.24
To, da je snel žogo iz golove črte, je pravi dokaz izkušenosti in nogometne modrosti Verbiča. Zadene v japadunlhko marsikdo (razen Kotnik), to da se postaviš za vratarja v ključnem trenutku je pa modrost.
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+2
2 0
jobo
12. 08. 2026 10.56
Mislim, da celo povrečnega inteligentnega slovenca to ne zanima, fuzbal mislim, to je pač igra za tiste..., če pa ježe kao SLO, je pa pač njegov IQ na minimumu.
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-2
9 11
knap11
12. 08. 2026 11.46
jobo.... Nogometa sicer ne spremljam redno, le nekatere mednarodne tekme, ko naši klubi igrajo s tujimi klubi. Vedno pa gledam našo reprezentanco....... Je pa to dober zapis o tvoji inteligenci
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0 0
prost1
12. 08. 2026 10.48
Čestitke. Morda uspe še LP.
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+9
10 1
bandit1
12. 08. 2026 10.45
Včasih moraš imeti tudi srečo. Ni bil neki vrhunski nogomet. Pa srčno naprej CE. Lukač pa misli da je Brazilski ali Argentinski oziroma vsi Južno američani so strašni komentatorji.
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+2
2 0
alpheca 1
12. 08. 2026 10.40
Kakšno komentiranje LUKAČA včeraj, vrhunsko kot Celje.
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+4
10 6
mihc73
12. 08. 2026 10.38
Hvala Celje v imenu cele države. Naj nas vsaj ena stvar združuje in ne deli na leve in desne.😊
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+14
14 0
gullit
12. 08. 2026 10.28
Tista obramba z glavo na golovi črti je bilo nekaj najbolj neverjetnega v mojem življenju, pa že dolgo spremljam nogomet. Kaj je to rešil, kakšen občutek kam bo streljal, hrabrost da je nastavil glavo. Obranil je čisti gol, vratar je že bil premagan, na tleh. Kapo dol, veliki junak.
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+17
17 0
Pomladni cvet
12. 08. 2026 10.39
enako se je na te tekmi zgodila obramba ararata z glavo pred golom, dve skoraj enaki obrambi na eni tekmi s strani obeh ekip, še nikoli kaj takega videno na tekmi v razmaku nekaj minut
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+3
3 0
gullit
12. 08. 2026 10.44
Možno prijatelj, samo škoda ker tega nisem videl, si pa bom pogledal, hvala. Sem na drugi strani se že posul s pepelom, da nisem zdržal gledati celo tekmo, ker sem v 70 minuti razočaran od igre, prestavil na drug kanal, ob vodstvu 2.0 pa takoj nazaj. Tako je ponavadi, če gledam naši izgubljajo, če pa ne pa rasturajo. ;)
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+6
6 0
SpamEx
12. 08. 2026 10.25
10. brat
Odgovori
+4
4 0
Amor Fati
12. 08. 2026 10.27
Bog se je dotaknil njegove noge. Božanstvo.
Odgovori
+3
4 1
blef
12. 08. 2026 10.24
Res je bilo sanjsko kaj mu je uspelo. Usoda, sreča.....kdo bi vedel, čestitke.
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+10
10 0
Amor Fati
12. 08. 2026 10.23
Športno novinarstvo mora biti zelo zanimiv poklic. Ko so uspehi, se piše samo hvalospeve, ko pa uspehov ni, se pa piše samo kritike. Skratka, če bi včerajšnje dejanje bilo neuspešno, danes ne bi tega brali.
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+4
5 1
myomy
12. 08. 2026 10.35
A bejš no ... a bi moral bit obratno?
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+4
6 2
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