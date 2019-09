Sanjski povratek Neymarja: 'škarjice' v 92. minuti utišale žvižge

Neymar Jr. je bil na prvi ligaški tekmi v dresu Paris Saint-Germaina v novi sezoni deležen žvižgov in zmerljivk s tribun Parka princev, na koncu pa je bil Brazilec veliki junak zmage Parižanov nad Strasbourgom . Brazilec je bil v zadnjih tednih oziroma mesecih neprestano v kombinacijah za povratek v Barcelono , navijači kluba iz francoske prestolnice pa mu po tem, ko mu ni uspelo nazaj v Katalonijo, očitno ne bodo tako hitro odpustili. Trener Thomas Tuchel ga je ob odsotnosti Kyliana Mbappeja in Edinsona Cavanija uvrstil v prvo postavo, a predvsem "ultras" skupina navijačev PSG mu je dala hitro vedeti, da njegovih poletnih manevrov ne bo tako hitro pozabila.

PSG je imel z gosti veliko težav in uspel zmagoviti zadetek doseči šele v enem zadnjih napadov, ki ga je uspešno in to v spektakularnem slogu zaključil kontroverzni Brazilec. Ta je po predložku Abdouja Dialloja mojstrsko udaril po žogi s "škarjicami", tudi s pomočjo vratnice pa mu je uspelo ukaniti gostujočega vratarja. Tega je uspel Južnoameričan v zaključku več kot šestminutnega sodnikovega dodatka premagati še enkrat, a so njegov gol razveljavili s pomočjo VAR.