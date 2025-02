Debi iz sanj za Joaa Felixa: s prefinjenim lobom zapečatil zmago

Nogometaši Milana so po Bologni postali drugi polfinalisti italijanskega pokala, potem ko so na San Siru s 3:1 premagali Romo. Navijače Rossonerov sta navdušili zadnji okrepitvi – Santiago Gimenez in Joao Felix, ki sta zrežirala akcijo za zadnji gol na tekmi. Poln hvale na njun račun je bil tudi trener Sergio Conceicao.