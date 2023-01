Santos bo po Ronaldu vodil še Lewandowskega

Fernanda Santosa, ki je do prejšnjega meseca sedel na klopi portugalske nogometne reprezentance, so danes predstavili kot novega stratega Poljske. 68-letni Portugalec je nasledil Czeslawa Michniewicza, ki so ga odpustili po porazu v osmini finala svetovnega prvenstva v Katarju.

"Od danes naprej sem Poljak. V čast mi je nadaljevati svoje delo kot trener tukaj," je izjavo Fernanda Santosa na uradni predstavitvi v Varšavi povzela agencija AFP. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Poljska je na svetovnem prvenstvu v svoji skupini končala na drugem mestu, premagala je Savdsko Arabijo, remizirala z Mehiko in izgubila proti kasnejši prvakinji Argentini. V osmini finala je morala Poljska priznati premoč Franciji. Czeslaw Michniewicz je po koncu nekaj časa še ostal poljski selektor, zadnji dan leta 2022 pa je poljska nogometna zveza sporočila, da 52-letniku pogodbe ne bo podaljšala. icon-expand Kylian Mbappe in Robert Lewandowski po koncu tekme med Francijo in Poljsko FOTO: AP V Lizboni rojeni Santos je decembra po šokantnem porazu in (posledično izpadu iz turnirja) Portugalske v četrtfinalu svetovnega prvenstva proti Maroku odstopil s položaja portugalskega selektorja. Santosa je nato na začetku januarja nasledil nekdanji selektor Belgije Roberto Martinez. Santos, ki je bil na klopi zvezdniške reprezentance od septembra 2014, je Portugalsko leta 2016 popeljal do premiernega naslova evropskih prvakov, leta 2019 pa tudi do zmage v novoustanovljeni Ligi narodov. "Izbira je bila težka, a izbrali smo najboljše," je dejal Cezary Kulesza, predsednik poljske zveze, in dodal: "Naš prvi cilj je uvrstitev na evropsko prvenstvo, ki bo leta 2024 v Nemčiji." icon-expand Fernando Santos je že navajen voditi nogometne zvezdnike FOTO: AP Santos bo po poročanju tujih medijev na letni ravni za vodenje poljske reprezentance prejel 3 milijone evrov, kar je približno pol milijona na leto več, kot je zaslužil na klopi portugalske reprezentance. Portugalski strateg naj bi se poljskemu stolčku zavezal do konca leta 2026. 68-letnik je tako postal drugi Portugalec na klopi Poljske, saj je v letu 2021 nekaj manj kot leto dni poljsko izbrano vrsto vodil že Paulo Sousa. Santos je bil med letoma 2010 in 2014 tudi selektor grške reprezentance.