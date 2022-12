Santos bo v Pelejevo čast upokojil dres s št. 10

"Najprej se morajo sestati člani uprave in to potrditi. V januarju bomo z upravnim aktom začasno ukinili nošenje dresa s številko 10 in upamo, da bo to odločitev naša uprava nato spremenila v trajno," je, kot ga navaja Tanjug, dejal predsednik Santosa Andres Rueda.

"Nekaj takšnih pobud je sicer že bilo, vendar so mnogi menili, da smo Peleja še bolje počastili s tem, da je bila ta številka še vedno v rabi," je še dodal Rueda.