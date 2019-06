Santos: Imamo slikarske, kiparske ... Ronaldo pa je nogometni genij

34-letni portugalski super zvezdnik je doslej za reprezentanco na 157 tekmah dosegel že 88 golov. In naslednji podatek je še bolj zgovoren: Portugalec je zadel na desetih zaporednih reprezentančnih tekmovanjih od leta 2004 naprej. In to - za nameček - štirih različnih: evropskem in svetovnem prvenstvu, v pokalu konfederacij in zdaj še Ligi narodov.

RONALDO

"To, kar je naredil v zadnjih desetih, petnajstih letih, dokazuje, da je ededen najboljših nogometaš. Sploh se mu ni treba več dokazovati," je izpostavil njegov soigralec v reprezentanci Bernardo Silva.