Santos popustil pod pritiski in preklical pogodbo z Robinhom

Robinho (desno) je še lani nastopal v Ligi Evropa, potem ko je z istanbulskim Bašakšehirjem tudi spisal klubsko zgodovino in mu pomagal do osvojitve prvega državnega naslova.

Zaradi sodnega procesa v Italiji, kjer so ga na milanskem sodišču pred tremi leti spoznali za krivega sodelovanja v skupinskem posilstvu, se je nad Santos ob podpisu pogodbe z Robinhom vsul val negodovanja. Robinho, ki so mu v Milanu prisodili devetletno zaporno kazen, je tako le nekaj dni po sklenitvi sodelovanja ostal brez pogodbe.

"Santos in Robinho sporočata, da sta soglasno preklicala veljavnost podpisane pogodbe z datumom 10. oktober, da bi se lahko igralec povsem osredotočil na svojo obrambo v procesu, ki se odvija v Italiji,"so sporočili iz vrst Santosa.

'Dokazal bom nedolžnost'

Nekdanjega zvezdnika Real Madrida, Manchester Cityja in AC Milana, ki se je želel še tretjič v karieri vrniti k svojemu matičnemu klubu, so leta 2017 spoznali za krivega sodelovanja pri posilstvu 23-letne Albanke v milanskem nočnem klubu.

"Če kakorkoli motim s svojo prisotnostjo, potem je bolje, da odidem in se osredotočim na moje osebne stvari. Dokazal bom nedolžnost za navijače 'Peixaa' in tiste, ki jim nisem všeč," je v posneti izjavi na družbenih omrežjih dejal 36-letni napadalec, ki je pri Santosu sicer odmevno pristal na plačo, ki komajda presega zakonsko predpisano minimalno v Braziliji.

Pogovor s Chagasom razkril marsikaj

A njegov prihod je s seboj prinesel tudi razkol med vodilnimi možmi kluba, pritisnili pa naj bi tudi pokrovitelji, medtem ko je Santos že tako v hudih finančnih težavah. Eden od pokroviteljev, podjetje Orthopride, je v izjavi za javnost denimo zapisal, da "iz spoštovanja do žensk", ki uporabljajo njihove izdelke, ne bo več pomagal klubu. S podobnimi potezami naj bi grozili tudi nekateri drugi pokrovitelji kluba, ki je v svetovno nogometno orbito poslal tudi najboljša strelca brazilske reprezentance v njeni zgodovini Peleja in Neymarja Jr.

GloboEsporteje za nameček razkril tudi prepis telefonskih pogovorov, ki so jih na milanskem sodišču uporabili kot dokaz proti Robinhu. Glasbenik Jairo Chagas, ki je tisti večer nastopal v milanskem lokalu, kjer se je zgodilo domnevno posilstvo, je zaradi napredovanja preiskave zaskrbljen govoril z Robinhom.

"Smejem se, saj mi je povsem vseeno, ženska je bila povsem pijana in niti ne ve, kaj se je zgodilo," mu je odvrnil Robinho, ki se je s Chagasom pogovarjal tudi o zelo nazornih prizorih. Poleg Robinha so v Milanu na prvostopenjskem sodišču sicer že obsodili tudi njegovega prijatelja Ricarda Falca. Ostali štirje Brazilci, ki so prav tako sodelovali ali bili vsaj priča "spolnemu nasilju", kot je dogodek označilo tožilstvo, so že zapustili Italijo, proces proti njim pa teče ločeno.