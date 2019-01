Sarri brez dlake na jeziku: Hazard ni pravi vodja

Hazardova prihodnost zavita v tančico skrivnosti

Zgornje besede prvega moža stroke pri modrih so prišle po nedavnem intervjuju Hazarda za ugledni France Football, v katerem je še enkrat več zasejal seme dvoma o svoji klubski prihodnosti.



"Povsem ga razumem, da mu ni vseeno za prihodnost. To je legitimna pravica vsakega nogometaša, toda mora se zavedati, da imajo njegove besede posebno težo. Danes je nemogoče karkoli skriti pred očmi javnosti, še posebej, če se tako izpostaviš, kot se je on (Eden Hazard, op. p.) v zadnjem intervjuju. To, da se že nekaj časa konkretno spreneveda o tem, ali bo ostal pri nas ali ne, ni v redu. Vsi skupaj od njega pričakujemo bistveno več kot trenutno daje na zelenici," je bil še nekoliko bolj oster 59-letni Sarri, ki se zaveda, da bi njegova jeza lahko postala dodaten problem, saj senzacij željni otoški mediji komaj čakajo na Belgijčev odziv.